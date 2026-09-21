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Sinanpaşa'da hayvan sevklerinde sıkı denetim sürüyor

Sinanpaşa'da ekipler, sevk edilecek hayvanların sağlık, kimlik ve nakil koşullarını denetleyerek mevzuata uygun veteriner sağlık raporu veriyor.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 12:10

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EDİTÖR: Aslı Han

Sinanpaşa'da hayvan sevklerinde sıkı denetim sürüyor

Sinanpaşa'da hayvan sevk denetimleri

Afyonkarahisar İl sınırları içindeki Sinanpaşa ilçesinde, il dışına yapılacak hayvan sevklerine yönelik denetimler devam ediyor. Uygulamayı yürüten birim, denetimlerin planlı şekilde sürdüğünü bildiriyor.

Denetimlerin odağı:

Kontroller, Sinanpaşa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personellerince gerçekleştiriliyor. İncelemede öncelikli olarak sevk edilecek hayvanların sağlık durumları ile kimlik, kayıt ve sevk belgeleri sorgulanıyor ve hayvan muayeneleri yapılıyor.

Nakil ve belge işlemleri:

Ayrıca nakil araçlarının temizlik ve dezenfeksiyon şartları kontrol ediliyor. Gerekli şartları taşıdığı belirlenen hayvanların sevk işlemleri mevzuat doğrultusunda tamamlanıp veteriner sağlık raporları düzenlenerek sevk işlemleri gerçekleştiriliyor.

AFYONKARAHİSAR’IN SİNANPAŞA İLÇESİNDE, İL DIŞINA YAPILACAK HAYVAN SEVKLERİNE YÖNELİK KONTROL VE...

AFYONKARAHİSAR’IN SİNANPAŞA İLÇESİNDE, İL DIŞINA YAPILACAK HAYVAN SEVKLERİNE YÖNELİK KONTROL VE DENETİMLER DEVAM EDİYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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