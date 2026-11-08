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Sınav maratonunda kampüste sıcak bir mola

Anadolu Üniversitesi, 2026-2027 ara sınavlarında kütüphanede ders çalışan öğrencilere her akşam 21.00-23.00 arasında ücretsiz çorba, çay ve kahve sunuyor.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 13:11

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Sınav maratonunda kampüste sıcak bir mola

Anadolu Üniversitesi'nden sınav dönemine yönelik ikram uygulaması

Anadolu Üniversitesi, 2026-2027 Nasreddin Hoca Eğitim-Öğretim Yılı ara sınav döneminde kütüphanede ders çalışan öğrencilere ücretsiz çorba, çay ve kahve ikramında bulunuyor. Uygulama, üniversitenin önceki yıllarda başlattığı hizmetin bu dönem de devam ettiğini gösteriyor.

ikramın kapsamı ve saatleri:

Uygulama, 24 saat hizmet veren kütüphanede sınavlara hazırlanan öğrencilere yöneliktir. Her akşam 21.00 ile 23.00 saatleri arasında öğrencilere ücretsiz olarak çorba, çay ve kahve sunuluyor. İkram servisi, Merkez Yemekhane üst kat girişinde gerçekleştiriliyor ve öğrenciler ders aralarında kampüs dışına çıkmadan sıcak içecek ve çorba alma imkânı buluyor.

amaç ve uygulamanın sürdürülebilirliği:

Üniversite yetkilileri, bu tür sosyal uygulamaların öğrencilerin yoğun çalışma temposunda dinlenmesine ve ihtiyaçlarını karşılamasına katkı sağladığını belirtiyor. Anadolu Üniversitesi, akademik yaşamı destekleyen ve öğrencilerin kampüs imkanlarından verimli şekilde yararlanmasını sağlayan uygulamaların devam edeceğini duyurdu.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, 2026-2027 NASREDDİN HOCA EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ARA SINAV DÖNEMİNDE KÜTÜPHANEDE...

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, 2026-2027 NASREDDİN HOCA EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ARA SINAV DÖNEMİNDE KÜTÜPHANEDE DERS ÇALIŞAN ÖĞRENCİLERE ÜCRETSİZ ÇORBA, ÇAY VE KAHVE İKRAMINDA BULUNUYOR.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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