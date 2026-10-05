Dolar 49,1621 +0,10%
Euro 55,1715 +0,04%
Bist 12.443,92 +1,42%
Altın Gram 6.598,99 +0,44%
EUR/USD 1,1230 +0,06%
Brent Petrol 100,33 +0,01%
--°

Sınav merkezinde yakalandılar: kopya düzeneğiyle gelen iki kişi hakkında adli işlem

Kırşehir'de sürücü belgesi e-sınavında kopya düzeneği yakalandı; gizli kamera, mobil WiFi ve casus kulaklıkla yakalanan iki kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 16:40

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Sınav merkezinde yakalandılar: kopya düzeneğiyle gelen iki kişi hakkında adli işlem

Sınav merkezinde yakalandılar: kopya düzeneğiyle gelen iki kişi hakkında adli işlem

Kırşehir'de sürücü belgesi sınavında kopya çekmeye yönelik bir düzeneğin kullanılması üzerine emniyet güçleri müdahale etti. Olay, Milli Eğitim Müdürlüğü E-Sınav Merkezi'nde gerçekleştirilen sınav öncesinde tespit edildi.

operasyon ve ele geçirilenler:

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı aramada, sınava girmek üzere bulunan bir şahsın üzerinde 1 adet gizli kamera, 1 adet mobil Wi‑Fi cihazı ve 1 adet casus kulaklık ele geçirildi. Bulunan düzenek, sınav güvenliğini zedelemeye yönelik açık bir müdahale olarak değerlendirildi.

şüpheliler ve yasal süreç:

Ekiplerin çalışması sonucu kopya düzeneğini hazırladığı belirlenen kişiler tespit edildi. F.D. ve S.Ş. isimli şahıslar hakkında, 6114 Sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı. Soruşturma ve yasal süreç yetkili mercilerce yürütülüyor.

KIRŞEHİR&#039;DE SÜRÜCÜ BELGESİ SINAVINDA KOPYA ÇEKMEYE YÖNELİK DÜZENEK HAZIRLADIĞI TESPİT EDİLEN 2...

KIRŞEHİR'DE SÜRÜCÜ BELGESİ SINAVINDA KOPYA ÇEKMEYE YÖNELİK DÜZENEK HAZIRLADIĞI TESPİT EDİLEN 2 KİŞİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kontrolden çıkan otomobil araziye uçtu: Çaycuma'da 4 yaralı
images

Gece yarısı devrilen kamyondan yollar kapya biberle doldu
images

Gerze'de kaçak içki üretimine polis baskını
images

Boyabat'ta büyük uyuşturucu operasyonu: üç kişi tutuklandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kontrolden çıkan otomobil araziye uçtu: Çaycuma'da 4 yaralı

Gece yarısı devrilen kamyondan yollar kapya biberle doldu

Gerze'de kaçak içki üretimine polis baskını

Boyabat'ta büyük uyuşturucu operasyonu: üç kişi tutuklandı

TREND HABERLER

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Özcan Deniz kardeşinin hakaret davasında tanık olarak ifade verdi

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp