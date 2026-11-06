Sınav salonunda kablosuz kameralarla organize kopya şebekesi çökertildi

Emniyet operasyon düzenledi:

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, ehliyet sınavlarında organize biçimde kopya çekilmesini sağlayan bir suç şebekesine yönelik operasyon düzenledi. Sınav anında ve sınav binası çevresinde yürütülen gözlem sonucu toplam 8 şüpheli suçüstü yakalandı.

Operasyonun ayrıntıları:

Şüphelilerden ikisinin sınav sırasında üzerlerinde özel kopya düzeneğiyle tespit edildiği, diğer altısının ise sınav binası çevresinde organizasyonu yöneterek kamera görüntüleri üzerinden soruları yanıtladığı belirtildi. Yakalanan kişiler olay yerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda ilgili delillerle birlikte ele geçirildi.

Ele geçirilen düzenek ve cihazlar:

Aramalarda 4 adet Wi-Fi cihazı, 3 adet kamera düzeneği, 4 adet kulak içi gizli kulaklık ve 10 adet cep telefonu bulundu. Yetkililer, kullanılan ekipmanın sınav güvenliğini hedef alan sistemli bir düzenek oluşturduğunu vurguladı.

Adli süreç ve yetkililerin açıklaması:

Şüpheliler, 6114 Sayılı Kanuna Muhalefet suçu kapsamında adliyeye sevk edildi. Mahkemece 3 kişi tutuklandı ve cezaevine gönderilirken, diğer 5 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Emniyet yetkilileri, ilin huzur ve güvenliği için benzer çalışmalara kararlılıkla devam edileceğini bildirdi.

Ehliyet sınavında kopya şebekesine operasyon