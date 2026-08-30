Sınav yükünü paylaşan belediye: Canik 2026-KPSS ortaöğretim başvuru ücretlerini karşılıyor

Canik Belediyesi'nden sınav desteği:

Samsun Canik Belediyesi, 2026-KPSS ortaöğretim düzeyine girecek adayların başvuru ücretlerini karşılayacağını açıkladı. Belediye, daha önce lisans ve ön lisans düzeyinde sağladığı desteklere bu yıl ortaöğretim bölümünü de ekleyerek eğitim harcamalarını azaltmayı hedefliyor. Bu adım, yerel yönetimin eğitim alanındaki süreklilik gösteren destek programlarının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

belediyenin amaçları ve açıklama:

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı uygulamanın, gençlerin ve ailelerin eğitim bütçelerine doğrudan katkı sağlamak amacıyla sürdürüldüğünü belirtti. Başkan Sandıkçı, belediyenin Eğitim Dostu Belediye kimliğiyle gençlerin yanında olmaya devam ettiğini, projeler ve destek programlarıyla hem yetenek gelişimine hem de mali yükün hafifletilmesine odaklandıklarını ifade etti. Belediye yetkilileri, bu tür desteklerin ilçede eğitim fırsatlarına erişimi artırmayı amaçladığını vurguladı.

başvuru koşulları ve son tarih:

Canik Belediyesi'nin başvuru ücret desteğinden yararlanmak isteyen adayların başvurularını ilgili belgelerle birlikte gerçekleştirmesi gerekiyor. Başvuru için gerekli belgeler arasında T.C. kimlik kartı, sınav başvuru belgesi ve ödeme dekontu bulunuyor. Başvurular, belediye hizmet binası zemin katta yer alan Kadın, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü üzerinden kabul edilecek ve son başvuru tarihi 8 Eylül 2026 olarak açıklandı.

Belediye yetkilileri, destek sürecine ilişkin detaylı bilgi almak isteyen adayların belediyenin çözüm merkezi ile iletişime geçebileceğini bildirdi. Canik yönetimi, bu tür uygulamalarla gençlerin eğitim yolculuğunu kolaylaştırmayı ve ailelerin üzerindeki mali yükü azaltmayı sürdürmeyi amaçlıyor.

CANİK BELEDİYESİ 2026-KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURU ÜCRETLERİNİ ÖDÜYOR. SAMSUN CANİK BELEDİYESİ, SINAV ÜCRET DESTEKLERİYLE ÖĞRENCİLERİN VE AİLELERİNİN EĞİTİM HARCAMALARINA KATKIDA BULUNMAYI SÜRDÜRÜYOR. BU YIL GERÇEKLEŞTİRİLECEK OLAN LİSANS VE ÖN LİSANS DÜZEYLERİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI'NA (KPSS) GİRECEK OLAN ADAYLARIN BAŞVURU ÜCRETLERİNİ KARŞILAYAN CANİK BELEDİYESİ'NDEN BİR MÜJDE DE ORTAÖĞRETİM DÜZEYİ KPSS'YE (2026-KPSS ORTAÖĞRETİM) GİRECEK ADAYLAR İÇİN GELDİ. SINAV ÜCRET DESTEKLERİYLE YÜZLERİ GÜLDÜRMEYE DEVAM EDEN CANİK BELEDİYESİ, SINAVA GİRECEK OLAN CANİKLİ ADAYLARIN BAŞVURU ÜCRETLERİNİ KARŞILAYACAĞINI DUYURDU.