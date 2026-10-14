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Sınavsız ikinci üniversiteyle kariyerini güçlendir: ATA-AÖF başvuruları 25 ekim'e kadar

ATA-AÖF, lisans ve ön lisans adaylarına sınavsız ikinci üniversite imkânı sunuyor; başvurular 25 Ekim 2026'ya kadar, 142 sınav merkeziyle devam ediyor.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 17:04

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Sınavsız ikinci üniversiteyle kariyerini güçlendir: ATA-AÖF başvuruları 25 ekim'e kadar

başvuru ve kimler faydalanıyor:

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA-AÖF), mevcut eğitimini tamamlayıp farklı bir alanda bilgi ve beceri edinmek isteyenlere sınavsız ikinci üniversite olanağı sağlıyor. Uygulama, adayların herhangi bir sınava girmesini şart koşmuyor ve başvurular 25 Ekim 2026 tarihine kadar kabul ediliyor.

Başvuru hakkı, bir yükseköğretim programına kayıtlı olan ya da mezun olmuş adaylara tanınıyor. Kurallar gereği lisans öğrencileri ve mezunları hem lisans hem de ön lisans programlarına başvurabilirken, ön lisans öğrencileri ve mezunları yalnızca ön lisans programlarına kayıt yaptırabiliyor. Bu düzenleme, öğrencilere mevcut eğitimlerini sürdürürken yeni alanlarda akademik birikim oluşturma fırsatı veriyor.

sınav ağı ve öğrenme olanakları:

ATA-AÖF, açık ve uzaktan öğretim modelini kullanarak erişilebilir eğitimi destekliyor. Fakültenin sunduğu zengin ders materyalleri ve esnek öğrenme olanakları, farklı yaşam koşullarına sahip öğrencilere eğitim fırsatı sunuyor.

Öğrencilerin sınav süreçlerini kolaylaştırmak amacıyla fakültenin sınavları Türkiye'nin 81 ilinde yer alan toplam 142 sınav merkezinde gerçekleştiriliyor. Bu merkezlerde vize, final, bütünleme, yaz okulu ve mezuniyet üç ders sınavlarına girilebiliyor; böylece adaylar kendilerine en uygun merkezlerde sınavlara katılabiliyor.

başvuru süreci ve iletişim:

İkinci üniversiteye başvurmak isteyen adaylar, başvuru koşulları, program seçenekleri ve kayıt işlemlerine ilişkin ayrıntılara ataaof.edu.tr adresinden ulaşabiliyor. Ayrıca bilgi almak isteyenler ATA-AÖF Çağrı Merkezi'ni 0850 255 02 82 numaralı telefondan arayabilirler.

Atatürk Üniversitesi, açık ve uzaktan öğretim yoluyla yükseköğretime erişimi genişletmeyi ve yaşam boyu öğrenme anlayışını desteklemeyi sürdürüyor. Sınavsız ikinci üniversite uygulaması, adayların kariyer hedeflerini çeşitlendirmelerine ve akademik gelişimlerini sürdürmelerine imkân tanıyor.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİM FAKÜLTESİ (ATA-AÖF), FARKLI BİR ALANDA EĞİTİM ALMAK...

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİM FAKÜLTESİ (ATA-AÖF), FARKLI BİR ALANDA EĞİTİM ALMAK, AKADEMİK BİRİKİMİNİ GELİŞTİRMEK VE MESLEKİ HEDEFLERİNE YENİ KAZANIMLAR EKLEMEK İSTEYEN ADAYLARA SINAVSIZ İKİNCİ ÜNİVERSİTE FIRSATI SUNUYOR.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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