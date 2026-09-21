Sincan Park'ta nostalji rüzgarı: klasik otomobil festivali ilgi gördü

Sincan Park’ta klasik otomobil festivali ilgi gördü:

İki gün süren Klasik Otomobil Festivali, Sincan Belediyesi ile Ankara Klasik Otomobilciler Kulübü iş birliğiyle Sincan Park'ta düzenlendi. Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen koleksiyon sahipleri, özenle korunmuş araçlarını sergiledi; etkinlik nostalji ve merak duygusunu canlandırdı.

Başkan Ercan direksiyona geçti:

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan festivalde 1965 model Chevrolet Impala'nın direksiyonuna geçerek etkinliğe renk kattı. Ziyaretçiler Başkan Ercan'ı ve araçları yakından izleme fırsatı buldu.

Katılımcıların gözde araçları ve ziyaretçi notları:

Festival alanını dolduran vatandaşlar, klasik otomobilleri inceleyip hatıra fotoğrafları çektirdi; etkinlik özellikle farklı kuşaklardan büyük ilgi gördü.

Katılımcı Merve Solel etkinlik hakkında şunları söyledi: "Yaklaşık 22 yıldır klasik araba kullanıcısıyım. Sincan Belediyesi ve Ankara Klasik Otomobilciler Kulübü’nün ortaklaşa düzenlediği festivale katılım sağladık. Biz garajımızdan üç araçla geldik. Şu anda 1963 model Chevrolet Impala ile birlikteyiz. Kullanımı gayet kolay keyifli bir otomobil. Festival alanına katılım da oldukça yoğun, alanda bulunan otomobiller özellikle büyüklerimizin ve çocukların ilgisini çok çekiyor. İlgiden memnunuz gelen herkese çok teşekkür ediyoruz."

Bir diğer dikkat çeken araç, Görkem Arabacı'nın sahibi olduğu 1996 model 80s 5.5 Magirus hat minibüsüydü. Arabacı, "Araç tutkunu bir insanım. Böyle festivaller düzenlendikçe, bizim de araçlarımız hazır oldukça insanlara görsel şölen sunmak amacıyla yerimizi alıyoruz. İçinde bulunduğumuz aracımız, birçok kişinin aşina olduğu ve ilgisini çeken bir araç. Bence bu araç Ankara ile özdeşleşti ama sadece Ankara için değil genel olarak ilçelerde, köylerde yaşayan herkesin bildiği, hat minibüsü, dolmuşu olarak geçer. 1996 model 80s 5.5 Magirus diye geçer. İnsanların çoğu zaman toplu taşıma için kullandığı bir aracın içindeyiz. Festivalde aracımız yoğun ilgi gördü. Bayağı bir ilgi topladı diyebilirim. Sağ olsun Belediye Başkanımız da bize böyle bir imkan sağladı. Böyle nezih bir ortamda araçlarımızı sergilemek istedik. Festival bittikten sonra araçlarımızı koruduğumuz yerlerine garajlarımıza götüreceğiz. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

İki gün boyunca süren festival, katılımcıların ve ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle tamamlandı; vatandaşlar hizmet nedeniyle Murat Ercan ve ekibine teşekkürlerini iletti.

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