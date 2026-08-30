Sincan park’ta rap coşkusu: Sagopa Kajmer konseri ve yöresel buluşma

Sincan park’ta rap coşkusu:

Sincan Geleneksel Yaz Festivali, dokuzuncu gününde Sincan Park sahnesinde rap müziğin tanınmış ismi Sagopa Kajmer'i ağırladı. Festival alanını dolduran binlerce izleyici, sanatçının sevilen şarkılarını hep bir ağızdan söyleyerek akşamı coşkulu bir atmosfere dönüştürdü. Konser, festival programının müzik ayağının en dikkat çeken etkinliklerinden biri oldu ve izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

Gecede sahne performansının yanı sıra izleyicilerin yoğun ilgisi ve alkışları dikkat çekti; sanatçının repertuarı, farklı kuşaktan katılımcılara hitap ederek festivalin canlılığını artırdı.

Belediye başkanının gençlere mesajı:

Festival alanında gençleri selamlayan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, etkinliğin coşkusuna vurgu yaptı ve katılımcılara şu sözlerle seslendi: "Gençler seviyorum sizi iyi ki varsınız. Şu coşku, muhabbet çok güzel; alkışlanmaya değer olan sizlersiniz. Sizleri eğlence ile baş başa bırakıyorum. Bu güzel akşamın tadını çıkarın, doyasıya eğlenin". Başkanın konuşması, konser atmosferinin sıcaklığını ve festivalin yerel yönetim tarafından desteklendiğini gösterdi.

Kültürel çeşitlilik ve Gümüşhaneliler Günü:

Sincan Yaz Festivali sadece müzikle sınırlı kalmayıp farklı illerin kültürel değerlerini de sahneye taşıdı. Program kapsamında düzenlenen Gümüşhaneliler Günü, Gümüşhane'nin zengin kültürel mirasını Sincan'a taşıdı; etkinlikte halaylar çekildi, yöresel gelenekler ve kültürel unsurlar tanıtıldı. Gümüşhaneliler, memleket özlemini giderirken diğer katılımcılar da bölgeye ait lezzetler ve geleneklerle tanışma fırsatı buldu.

Festival, müzik, eğlence, alışveriş ve kültürel etkinlikleri bir araya getirerek katılımcılara çok yönlü bir deneyim sundu. Etkinlikler boyunca yaşanan coşku ve dayanışma, Sincan'ın yaz takvimindeki önemli buluşmalardan biri olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

MÜZİK, KÜLTÜR VE EĞLENCEYİ BİR ARAYA GETİREN SİNCAN GELENEKSEL YAZ FESTİVALİ’NDE ÜNLÜ RAP SANATÇISI SAGOPA KAJMER SAHNE ALDI.SİNCAN PARK’TAKİ KONSERDE FESTİVAL ALANINI DOLDURAN VATANDAŞLAR, SAGOPA KAJMER’İN SEVİLEN ŞARKILARIYLA UNUTULMAZ BİR GECE GEÇİRDİ.