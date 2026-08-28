Dolar 48,2300 +0,47%
Euro 55,8696 -0,62%
Bist 14.641,56 +0,45%
Altın Gram 7.024,20 -2,88%
EUR/USD 1,1587 -0,61%
Brent Petrol 88,10 -0,47%
--°

Sincan yaz festivalinde Mavi Gri ile coşkulu akşam

Sincan Yaz Festivali'nde Mavi Gri sahne aldı; Yozgat lezzetleri, stantlar ve konserlerle dolu program gençlere ve ailelere keyifli akşam yaşattı.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 15:15

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Sincan yaz festivalinde Mavi Gri ile coşkulu akşam

Geleneksel festivale renkli program

Geleneksel Sincan Yaz Festivali, Sincan Park'ta düzenlenen etkinliklerle devam ediyor. Müzikten alışverişe, yöresel lezzetlerden sokak eğlencelerine kadar çok yönlü bir program sunulan festivalde vatandaşlar akşamları konserlerle buluşuyor, kurulan stantlarda alışveriş yapıyor.

Yozgatlılar günü: lezzet ve tanıtım

Festivalin 7’nci gününde düzenlenen Yozgatlılar Günü kapsamında Yozgat’ın yöresel lezzetleri ziyaretçilerle buluştu. Testi kebabı gibi geleneksel tatlar standlarda tadıldı ve kentin kültürü katılımcılara tanıtıldı. Etkinlik alanında dolaşan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, stantları gezerek vatandaşları selamladı ve testi kebabının tadına baktı.

Konser gecesi ve başkanın mesajı

Gecenin konuğu, kendine özgü tarzıyla tanınan grup Mavi Gri idi. Grup, seslendirdiği eserlerle dinleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Konser alanında gençlere seslenen Başkan Ercan, "Sincanımıza hoş geldiniz, Allah ne muradınız varsa versin. Kiminiz öğrenci, kiminiz çalışıyorsunuz. Eğitim ve meslek hayatınızda başarılar diliyorum" dedi. Ercan, Sincan Park ile ilgili bilgi verirken de "Burası bataklıktı, ama şu an herkesin bir kez daha gelmek istediği bir yere dönüştü. Yaz akşamları da bambaşka oldu. Hepinize iyi eğlenceler diliyorum" ifadelerini kullandı.

Festival, 30 Ağustosa kadar sürüyor. Program kapsamında 28 Ağustosta Burak Yeter, 29 Ağustosta Sagopa Kajmer ve 30 Ağustosta Semicenk sahne alacak.

MÜZİKTEN ALIŞVERİŞE YÖRESEL LEZZETLERDEN EĞLENCEYE KADAR BİRÇOK ETKİNLİĞİN GERÇEKLEŞTİRİLDİĞİ...

MÜZİKTEN ALIŞVERİŞE YÖRESEL LEZZETLERDEN EĞLENCEYE KADAR BİRÇOK ETKİNLİĞİN GERÇEKLEŞTİRİLDİĞİ GELENEKSEL SİNCAN YAZ FESTİVALİ’NDE MAVİ GRİ KONSER VERDİ.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Aliağa sanat günleri'nde interaktif gerilim sahne aldı: Karanlıkta Kumpas seyirc...
images

İzmir fuarında çim konserleriyle akşamlar canlanacak
images

Velipaşa Hanı'ndaki şehir müzesi binlerce yıllık kültürü gün yüzüne çıkarıyor
images

Menteşe'de buzağı güzellik yarışması mahalleyi renklendirdi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Aliağa sanat günleri'nde interaktif gerilim sahne aldı: Karanlıkta Kumpas seyirciyi oyuna dahil etti

İzmir fuarında çim konserleriyle akşamlar canlanacak

Siirt'e 124 hekim atandı, sağlık hizmetleri güçlendirildi

Şehir merkezinde tırpanla ot biçen üretici belediyeden önce yem sağlıyor

TREND HABERLER

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

Salah ve Shomurodov’un golleriyle ilk yarı 1-1

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor

Kayseri'de kavşakta çarpışma: dört yaralı

Kontrolden çıkan motosiklet Nilüfer'de bariyere çarparak sürücüyü ağır yaraladı