Sincan'da akşam trafiğinde zincirleme çarpışma: motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Sincan'da zincirleme kaza

Ankara'nın Sincan ilçesinde üç aracın karıştığı zincirleme kazada bir motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Kaza, Menderes Mahallesi Hacı Bayram Caddesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi.

Kaza anı ve çarpışma zinciri:

Edinilen bilgilere göre ilk çarpışma bir motosiklet ile bir otomobil arasında gerçekleşti. İlk temasın ardından, zincirleme olayın devamında başka bir otomobil, motosiklete çarpan aracın arka kısmına çarparak toplam üç aracın karıştığı bir kaza oluştu.

Müdahale ve soruşturma:

Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulans ekipleri olay yerinde motosiklet sürücüsüne kalp masajı uyguladı; sürücü daha sonra ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı ve kaza nedeninin belirlenmesi için soruşturma sürüyor.

ANKARA’NIN SİNCAN İLÇESİNDE 3 ARACIN BİRBİRİNE GİRDİĞİ ZİNCİRLEME KAZADA BİR MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ AĞIR YARALANDI.