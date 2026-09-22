Sincan'da akşam yağışı günlük hayatı aksattı, araçlar suda mahsur kaldı

Sincan'da akşam sağanağı
Ankara'nın Sincan ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak, bazı ana ve yan yolları kısa sürede suyla doldurdu. Yollar göle döndü ve bölgedeki ulaşım olumsuz etkilendi.
Araçların durumu:
Yağışın ardından bölgede bulunan birçok araç suyla kaplanan yollarda mahsur kaldı. Sürücüler araçlarından çıkarak yardım çağırdı; bazı araçlar bozuldu ve kurtarılmayı bekledi.
Müdahale çalışmaları:
Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, mahsur kalan araçları kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesiyle kurtarma çalışmaları sürüyor.
Ankara'da yağış sonrası araçlar yolda kaldı
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