Sincan'da gaziler günü buluşması: Murat Ercan gazilerle bir arada

Sincan Belediyesi gazilerle yemekte buluştu

Sincan Belediyesi 19 Eylül Gaziler Günü'ne özel olarak Kültür Evi'nde anlamlı bir yemek programı düzenledi. Programa Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan da katılarak gaziler ve aileleriyle bir araya geldi.

başkanın mesajı:

Başkan Murat Ercan, Gaziler Günü'nün anlam ve önemine vurgu yaparak gazilerin Türkiye'nin bağımsızlığı ve güvenliği için gösterdiği fedakârlığın hiçbir zaman unutulmayacağını ifade etti. Ercan, konuklarla tek tek ilgilenip sohbet ederek duaların ve birlikteliğin önemine dikkat çekti.

"Biz tek yumruk olduğumuz zaman dünyada bizim karşımızda duracak hiçbir güç yok" sözleriyle birlik mesajı veren Ercan, ayrıca "Rabbim eksikliğinizi göstermesin. Bizler için çok kıymetlisiniz." dedi.

programın ayrıntıları:

Yemek programına katılan gaziler, belediye ve Başkan Ercan'a teşekkür ederek düzenlenen organizasyonun kendileri için son derece anlamlı olduğunu belirtti. Etkinlik, Sincan Türk Musikisi Konservatuvarı öğrencilerinin sunduğu müzik dinletisiyle tamamlandı ve katılımcılara duygusal anlar yaşattı.

Belediyenin bu tür etkinlikleri, gazilerin hatırlanması ve toplumda dayanışma duygusunun güçlendirilmesi açısından önem taşıyor. Başkan Ercan'ın savunma sanayisi ve dış politika konularına değindiği konuşması da programın gündeminde yer aldı ve birlik-bütünlük vurgusu ön plana çıktı.

SİNCAN BELEDİYE BAŞKANI MURAT ERCAN PROGRAMDA KONUŞMA YAPTI