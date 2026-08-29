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Sincan'da halkın traktör müdahalesi yangını tarlalara sıçramadan durdurdu

İncirlik Mahallesi'ndeki hobi bahçesinde başlayan yangın rüzgarla tarlalara ulaşırken, sakinlerin traktörle sürme müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 17:18

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Sincan'da halkın traktör müdahalesi yangını tarlalara sıçramadan durdurdu

Sincan'da hobi bahçesi yangınının seyri:

Ankara'nın Sincan ilçesi İncirlik Mahallesi'ndeki hobi bahçelerinde başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle çevredeki tarlalara doğru yayıldı. Alevler, rüzgârın yönlendirmesiyle kısa sürede ilerleme eğilimi gösterdi.

mahalle sakinlerinin müdahalesi:

Yangını fark eden mahalle sakinleri, olay yerine getirilen traktörlerle toprağı sürme yöntemi uyguladı. Traktörlerle yapılan bu fiziksel bariyer oluşturma müdahalesi, alevlerin ilerleyişini keserek yangının büyümesini engelledi.

sonuç ve etkileri:

Zamanında ve etkili müdahale sayesinde yangın kontrol altına alınarak büyümeden söndürüldü. Olay, yerel toplumun hızlı refleksiyle olası daha geniş alanlara sıçramanın önlendiğini gösterdi.

Sincan’da hobi bahçesi yangını

Sincan’da hobi bahçesi yangını

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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