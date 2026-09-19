Sincan'da nostalji turu: renkli klasikler Sincan Park'ta buluştu

Sincan'da klasik otomobil festivali ziyaretçileri geçmişe taşıdı

Sincan Belediyesi tarafından düzenlenen Klasik Otomobil Festivali, Sincan Park'ta otomobil meraklılarını bir araya getirdi. Etkinlik, ülkenin dört bir yanından gelen koleksiyoncuların getirdiği birbirinden özel araçlarla iki gün boyunca açık kalacak. Alan, farklı dönemlere ait sayısız klasik aracı sergileyerek ziyaretçilere nostalji dolu bir gezi imkânı sundu.

Festivalin ruhu: hobi, paylaşım ve dayanışma:

Etkinlikte koleksiyonlarını sergileyenlerden Merve Solel, festivale üç araç getirdiğini belirterek bunun uzun yıllardır sürdürdükleri bir hobi olduğunu söyledi. Solel, "Bu yıllardır katıldığımız bir organizasyon. Bir amacımız yok aslında, burası bir hobi. Arabaları seven insanların birleştiği bir topluluk" diyerek, bu araçların genelde kapalı garajlarda bekleyen, el değmemiş otomobiller olduğunu vurguladı.

Solel, modern otomobillerin genelde siyah ve beyaz ağırlıklı olduğunu ama festivalde sergilenen modellerin "pembesi, mavisi, turkuazı, kırmızısı, sarısı" gibi geniş bir renk yelpazesine sahip olduğunu söyledi ve bakım işlerini eşinin de desteğiyle kendilerinin yaptığını aktardı.

Koleksiyon ve restorasyon: nadir parçalar ve orijinallik vurgusu:

Sergilenen araçlar arasında dikkat çeken modellerden biri BMW 1981 model 323i oldu. Solel, "Bu aracın içi komple Almanya’dan geldi, orijinal Alpina olarak restorasyonu yapıldı" ifadeleriyle aracın restorasyon sürecine dair detay paylaştı. Yanındaki bir diğer dikkat çekici araç ise 1963 model Chevrolet Impala; Solel, Türkiye'de bu modele ilişkin sayının çok az olduğunu belirtti.

Katılımcılar, nadir bulunan parçaların orijinalliğini korumanın koleksiyon değeri açısından önemine dikkat çekti. Birçok araç, sahibinin söylediği gibi yıllarca kapalı alanda korunmuş ve titiz bakım süreçlerinden geçirilmiş durumda.

Farklı bir katkı: dolmuşun nostaljik cazibesi:

Festivale klasik otomobiller dışından bir araçla katılan Görkem Arabacı, kullandıkları dolmuşu getirerek etkinliğe renk kattıklarını söyledi: "İnsanlar için dolmuş, bizim için sıradan bir otomobil aslında. Bu güzel festivalde biraz daha farklı görüntüler verebilmek için elimizde olan aracımızı getirdik." Arabacı, insanların dolmuşa dair anılarının genellikle aile bağlarına dayandığını ve bu yüzden ilginin yüksek olduğunu ifade etti.

Festival alanında dolaşan ziyaretçiler kimi zaman çocukluk anılarına geri dönerken, kimi zaman da belirli bir modelle özdeşleşmiş anılarını tazeledi. Organizasyon, hem koleksiyonerler için sergi hem de ziyaretçiler için geçmişle kurulan duygusal bağların güçlendiği bir buluşma alanı işlevi gördü.

BİRBİRİNDEN ÖZEL ARAÇLARIN SERGİLENDİĞİ ‘KLASİK OTOMOBİL FESTİVALİ’, RENKLERİ, TASARIMLARI VE HİKAYELERİYLE DİKKAT ÇEKEN KLASİK OTOMOBİLLER, ZİYARETÇİLERİ GEÇMİŞE GÖTÜRDÜ.