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Sincan'da otoparktan demir bariyer söküp götüren kişi kameraya yansıdı

Sincan'da bir apartman otoparkına elinde anahtar benzeri aletle gelen kişi, demir bariyeri söküp çalarken güvenlik kamerasına yakalandı.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 14:47

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Sincan'da otoparktan demir bariyer söküp götüren kişi kameraya yansıdı

Olayın görüntüleri:

Ankara'nın Sincan ilçesi Mareşal Çakmak Mahallesi Yavuz Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın otoparkında kaydedilen görüntülere göre, şüpheli şahıs binaya elinde bir aletle geldi. Görüntülerde kişi önce çevreyi ve park halindeki araçları dikkatle inceledi, ardından gözüne kestirdiği demir bariyerini yerinden sökerek yanına aldı ve uzaklaştı.

O anlar, apartmanın güvenlik kamerasına anbean yansıdı; şüphelinin sakin ve ölçülü tavırları, bariyeri sökerkenki hareketleri ile kayıt altına alındı.

site güvenliği ve dikkat çekilen anlar:

Görüntülerde şüphelinin elindeki aletin anahtarı andırdığı, davranışlarının planlı olduğu dikkat çekiyor. Olay, site sakinlerinin ve bina yöneticilerinin otopark güvenliğini yeniden gözden geçirmesine yol açabileceği izlenimi veriyor. Yetkililerin inceleme yapıp yapmadığı kayıtlarda belirtilmiyor.

Görüntüler, hem tanık arayışında kullanılmak hem de benzer olayların önlenmesi açısından önemli görünüyor; mahalle sakinleri ve site yönetimlerinin kamera kayıtlarını paylaşma veya emniyete bilgi verme konusunda hassas davranması bekleniyor.

ANKARA’DA, APARTMAN OTOPARKINDAKİ DEMİR BARİYERİ YERİNDEN SÖKEREK ÇALAN KİŞİ GÜVENLİK KAMERASINA...

ANKARA’DA, APARTMAN OTOPARKINDAKİ DEMİR BARİYERİ YERİNDEN SÖKEREK ÇALAN KİŞİ GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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