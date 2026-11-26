Festival açılışı ve katılımcılar

Ankara'nın Sincan ilçesinde düzenlenen Bilimfest kapılarını Fatih Fuar ve Kongre Merkezinde açtı. Açılışa Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Sincan Kaymakamı Levent Kılıç, AK Parti Sincan İlçe Başkanı Mustafa Özcan ve Sincan İlçe Millî Eğitim Müdürü Alican Kılıç katıldı. Festivalin üçüncü yılı olan organizasyonda belediye yetkilileri, gençlere hitap eden üç günlük program boyunca 15 bin ila 20 bin ziyaretçi beklediklerini açıkladı.

Festivalin programı ve atölyeler:

Başkan Ercan, etkinlik kapsamında toplam 32 farklı programın yer alacağını söyledi. Programda dijital oyun tasarımları, kodlama atölyeleri ve bilim atölyelerinin yanı sıra matematik ve uzay-havacılık temalı çalıştaylar dikkat çekiyor. Belediyenin bilim merkezinde yıllardır faaliyette olan matematik atölyesi, uzay havacılık atölyesi ve diğer uygulamalı atölyeler, festival süresince gençlere pratik eğitim ve proje geliştirme imkânı sunacak.

Destek, altyapı ve gençlik hedefi:

Ercan, Sincan'da son dokuz yıl içinde yapılan yatırımlara vurgu yaparak ilçeyi bilim, kültür, sanat ve sporun merkezi haline getirme hedefini yineledi. Belediye, gençlerin yarışma ve fuar benzeri organizasyonlara katılımlarını teşvik ediyor; bu kapsamda TEKNOFEST'e çok sayıda öğrenci ve proje gönderildiğini belirtti. Başkanın sözleri arasında, 'Sincan'ın TEKNOFEST'ini yapıyoruz' ifadesi öne çıktı ve genç projelere sağlanan desteğin süreceğinin altı çizildi.

Kaymakam Levent Kılıç da belediyenin sunduğu imkânların önemine değindi ve 'Burada TEKNOFEST'in altyapısı var' diyerek ilçedeki eğitim ve proje ekosistemine güven verdi. Ercan ayrıca Sincan'da yaklaşık 200 bin genç öğrenci bulunduğunu hatırlatarak, bu genç kadronun sanatta, sporda ve bilimde ülke hedeflerine katkı sunacağını söyledi.

ANKARA’NIN SİNCAN İLÇESİNDE GENÇLERİ BİLİM VE TEKNOLOJİYLE BULUŞTURAN ‘BİLİMFEST’ KAPILARINI AÇTI. SİNCAN BELEDİYE BAŞKANI MURAT ERCAN, ÜÇ GÜN SÜRECEK FESTİVALDE 32 FARKLI ETKİNLİĞİN DÜZENLENECEĞİNİ BELİRTEREK İLÇEDE ADETA SİNCAN'IN TEKNOFEST'İNİ GERÇEKLEŞTİRDİKLERİNİ İFADE ETTİ.