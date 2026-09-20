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Sincan'da vinçten düşen malzeme ağır yaralanmaya yol açtı

Sincan Yenikent'te bir inşaatta vinçten düşen malzemeyle ağır yaralanan işçi, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 20 Eylül 2026 - 11:27

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Sincan'da vinçten düşen malzeme ağır yaralanmaya yol açtı

olayın gelişimi:

Ankara'nın Sincan ilçesi Yenikent semtinde yapımı süren bir inşaatta, vinçten düşen bir malzeme çalışma alanında bulunan bir işçinin üzerine düştü. Olay sonucunda işçi ağır yaralandı ve çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

sağlık ekiplerinin müdahalesi:

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, yaralı işçiye ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi. Müdahalenin ardından işçi, en yakın hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı. Yetkililer, işçinin sağlık durumuna ilişkin henüz ayrıntılı bilgi paylaşmadı.

soruşturma ve inceleme:

Polis ekipleri kaza yerinde inceleme başlattı. Olayla ilgili olarak vinç operasyonu, çalışma koşulları ve iş sağlığı-güvenliği uygulamalarına yönelik tespitler yapılacağı, kazanın nedeninin bu incelemeler sonucunda belirleneceği bildirildi.

Olay, inşaat sahalarında güvenlik önlemlerinin uygulanmasının önemini bir kez daha hatırlatırken, yetkililer benzer kazaların önüne geçilmesi için gerekli tedbirlerin alınacağını açıkladı.

YENİKENT SEMTİNDE YAPIMI DEVAM EDEN BİR İNŞAATTA, ÜZERİNE MALZEME DÜŞEN BİR İŞÇİ AĞIR...

YENİKENT SEMTİNDE YAPIMI DEVAM EDEN BİR İNŞAATTA, ÜZERİNE MALZEME DÜŞEN BİR İŞÇİ AĞIR YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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