Dolar 49,1940 +0,04%
Euro 55,0748 -0,49%
Bist 12.116,94 -2,08%
Altın Gram 6.551,08 -1,08%
EUR/USD 1,1192 -0,63%
Brent Petrol 101,93 +1,34%
--°

Sincan'dan çölyak hastalarına hem glütensiz gıda hem nakdi destek

Sincan Belediyesi, 610 çölyak hastasına günlük glütensiz gıda, ekmek temini ve kişi başı 1.600 lira nakdi destek vererek yaşamlarını kolaylaştırdı.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 12:17

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Sincan'dan çölyak hastalarına hem glütensiz gıda hem nakdi destek

Sincan Belediyesi'nin çölyak desteği:

Sincan Belediyesi, çölyak hastalarının özel beslenme ihtiyaçlarını gözeten sosyal destek programlarını sürdürüyor. Belediye yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, program kapsamında toplam 610 çölyak hastasına yönelik düzenli yardım gerçekleştirildiği, ihtiyaç sahiplerine hem glütensiz gıda temini hem de günlük ekmek desteği sağlandığı belirtildi.

sağlanan yardımların kapsamı:

Çalışma çerçevesinde, çölyak hastalarının erişim zorluğu yaşadığı glütensiz gıda ürünleri düzenli olarak karşılanırken, günlük ekmek ihtiyacı da belediye tarafından gideriliyor. Buna ek olarak, ihtiyaç sahiplerine mali yüklerini hafifletmek amacıyla kişi başına 1.600 lira nakdi yardım yapıldı ve toplam destekten 610 kişinin yararlandığı ifade edildi.

belediyenin sosyal destek yaklaşımı:

Sincan Belediyesi, toplumun farklı kesimlerinin ihtiyaçlarını gözeten sosyal destek uygulamalarını öncelikli hizmet alanı olarak tanımlıyor. Belediyenin açıklamasında, çölyak hastalarına yönelik bu düzenlemenin günlük yaşamı kolaylaştırmaya ve ekonomik yükleri azaltmaya dönük sürekli bir adım olduğu vurgulandı. Yetkililer, benzer desteklerin ihtiyaç durumuna göre devam edeceğini aktardı.

SİNCAN BELEDİYESİ, ÇÖLYAK HASTALARININ ÖZEL BESLENME İHTİYAÇLARINI GÖZETEREK GLÜTENSİZ GIDAYA...

SİNCAN BELEDİYESİ, ÇÖLYAK HASTALARININ ÖZEL BESLENME İHTİYAÇLARINI GÖZETEREK GLÜTENSİZ GIDAYA ERİŞİMLERİNİ KOLAYLAŞTIRMAYA VE EKONOMİK YÜKLERİNİ AZALTMAYA YÖNELİK DESTEKLERİNİ SÜRDÜRÜYOR. BU KAPSAMDA 610 KİŞİYE KİŞİ BAŞI 1600 LİRA NAKDİ YARDIMIN YAPILDIĞI BELİRTİLDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Başiskele'de bilimle keşif zamanı: 15 Temmuz Bilim Merkezi açılışa hazırlanıyor
images

Nusret-2026 davet tatbikatı İzmir Körfezi ve Karadeniz Ereğli'de başladı
images

Gazze üçüncü yılda: sivillerin sesi uluslararası topluma sorular yöneltiyor
images

Trafolar sokakta emniyet kemerini hatırlatıyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Giresun'da yenilenen şebeke borusu patladı, basınç suyu metrelerce fışkırttı

Amatör spor haftası Bolu'da yürüyüş ve gösterilerle açıldı

Başiskele'de bilimle keşif zamanı: 15 Temmuz Bilim Merkezi açılışa hazırlanıyor

lojistiğin yeni buluşma noktası: logistech kapılarını açtı

TREND HABERLER

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Gençler askerlerle aynı safta buluştu: 'Mehmetçik ile Bir Gün' deneyimi