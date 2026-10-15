Sincan’ın 15 mahallesinde 202 bin metrekarelik yol yenilendi

Çalışmanın kapsamı:

Sincan Belediyesi, 2026 yılında ilçenin dört bir yanında yürüttüğü asfalt çalışmalarında 15 mahallede, 203 sokakta toplam 202 bin metrekare alanı sıcak asfaltla kapladı. Çalışmalar 29 Ekim, Menderes, Mustafa Kemal, Fevzi Çakmak, Alcı, Ertuğrul Gazi, Osmanlı, Pınarbaşı, Plevne, GOP, Saraycık, Törekent, Gazi, İstiklal ve Yeni Çimşit mahallelerinde gerçekleştirildi.

Ulaşım konforu ve güvenlik hedefi:

Ekipler, vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırmak ve yol kalitesini yükseltmek için yoğun mesai harcadı. Yenilenen yollarla birlikte ilçede ulaşım konforunun ve yol güvenliğinin artırılması hedefleniyor.

Belediye başkanının değerlendirmesi:

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan çalışmalara ilişkin, "Sincan hızla büyürken biz de asfaltsız sokak bırakmıyoruz. Hem yeni kurulan yerleşim bölgelerinin hem de bakım gereken tüm sokaklarımızın asfaltla ilgili eksiği kalmayacak" değerlendirmesinde bulundu.

SİNCAN BELEDİYESİ, İLÇENİN DÖRT BİR YANINDA SÜRDÜRDÜĞÜ ASFALT ÇALIŞMALARIYLA YOLLARI DAHA KONFORLU VE GÜVENLİ HALE GETİRİYOR. 2026 YILINDA 15 MAHALLE, 203 SOKAKTA TOPLAM 202 BİN METREKARELİK ALAN ASFALTLA BULUŞTU.