Sındıran Mahallesi'nde anlık dikkatsizlik kazaya dönüştü: bisikletli çocuk hafif yaralı

Sındıran Mahallesi'nde kaza meydana geldi:
Ankara'nın Haymana ilçesi Sındıran Mahallesi'nde bisikletiyle yola çıkan bir çocuğa seyir halindeki bir otomobil çarptı. Olay, edinilen bilgilere göre kısa sürede rapor edildi ve bölgedeki yetkililere bildirildi.
Kaza detayları:
Edinilen bilgilere göre kaza, Sındıran Mahallesi'nde meydana geldi. Yoldan geçen bir otomobilin çarptığı bisikletli çocuk, çarpmanın etkisiyle hafif şekilde yaralandı.
Müdahale ve soruşturma:
Yaralı çocuğa olay yerinde müdahale edildi ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.
Haymana’da otomobilin çarptığı bisikletli çocuk yaralandı
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