Sındıran Mahallesi'nde anlık dikkatsizlik kazaya dönüştü: bisikletli çocuk hafif yaralı

Sındıran Mahallesi'nde kaza meydana geldi:

Ankara'nın Haymana ilçesi Sındıran Mahallesi'nde bisikletiyle yola çıkan bir çocuğa seyir halindeki bir otomobil çarptı. Olay, edinilen bilgilere göre kısa sürede rapor edildi ve bölgedeki yetkililere bildirildi.

Kaza detayları:

Edinilen bilgilere göre kaza, Sındıran Mahallesi'nde meydana geldi. Yoldan geçen bir otomobilin çarptığı bisikletli çocuk, çarpmanın etkisiyle hafif şekilde yaralandı.

Müdahale ve soruşturma:

Yaralı çocuğa olay yerinde müdahale edildi ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

Haymana’da otomobilin çarptığı bisikletli çocuk yaralandı