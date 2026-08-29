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Sındıran Mahallesi'nde anlık dikkatsizlik kazaya dönüştü: bisikletli çocuk hafif yaralı

Ankara'nın Haymana ilçesi Sındıran Mahallesi'nde, bisikletiyle yola çıkan bir çocuğa seyir halindeki otomobil çarptı; çocuk hafif yaralandı, durumu iyi.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 16:12

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Sındıran Mahallesi'nde anlık dikkatsizlik kazaya dönüştü: bisikletli çocuk hafif yaralı

Sındıran Mahallesi'nde kaza meydana geldi:

Ankara'nın Haymana ilçesi Sındıran Mahallesi'nde bisikletiyle yola çıkan bir çocuğa seyir halindeki bir otomobil çarptı. Olay, edinilen bilgilere göre kısa sürede rapor edildi ve bölgedeki yetkililere bildirildi.

Kaza detayları:

Edinilen bilgilere göre kaza, Sındıran Mahallesi'nde meydana geldi. Yoldan geçen bir otomobilin çarptığı bisikletli çocuk, çarpmanın etkisiyle hafif şekilde yaralandı.

Müdahale ve soruşturma:

Yaralı çocuğa olay yerinde müdahale edildi ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

Haymana’da otomobilin çarptığı bisikletli çocuk yaralandı

Haymana’da otomobilin çarptığı bisikletli çocuk yaralandı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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