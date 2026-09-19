Sındırgı'da Alacaatlı Mahallesi'nde ot alevleri hızla kontrol altına alındı

Sındırgı'da otluk alanda yangın söndürüldü
Balıkesir'in Sındırgı ilçesi Alacaatlı Mahallesi'nde akşam saatlerinde başlayan otluk yangını, itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Müdahale ekipleri ve sevk edilen araçlar:
Edinilen bilgiye göre, yangın saat 18.30 sıralarında ihbar edildi. Olay yerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ile iki adet orman arazözü sevk edildi.
Söndürme ve soğutma çalışmaları:
Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek alevleri söndürdü. Müdahalenin ardından bölgede soğutma çalışması yapıldı ve yangının yeniden alevlenmemesi için gerekli tedbirler alındı.
SINDIRGI’DA OT YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ
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