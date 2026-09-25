Dolar 48,9591 +0,02%
Euro 55,8202 +0,27%
Bist 12.899,35 +0,09%
Altın Gram 6.811,32 +0,68%
EUR/USD 1,1397 +0,15%
Brent Petrol 97,68 -2,53%
--°

Sındırgı'da kırsaldan kente sağlık köprüsü: kadınlara tarama ulaşımı sağlandı

Sındırgı Belediyesi kırsal mahallelerde yaşayan kadınları Mobil Kanser Tarama Tırı'na taşıdı; misafirlik ve bilgilendirme hizmetleriyle destek sağlandı.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 18:12

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Zeynep Aydın

Sındırgı'da kırsaldan kente sağlık köprüsü: kadınlara tarama ulaşımı sağlandı

Sındırgı Belediyesi taramaya erişimi kolaylaştırdı

Sındırgı Belediyesi kırsal mahallelerde yaşayan ve kanser taramasından yararlanmak isteyen kadınlara ulaşım desteği sağladı. Destek, başvuruda bulunan kadınların ilçede hizmet veren Mobil Kanser Tarama Tırı'na güvenli ve düzenli şekilde ulaştırılmasını kapsadı.

karşılama ve bilgilendirme:

Tarama için ilçeye gelen kadınlar belediye tarafından karşılanarak Kent Lokantası ve Kadın Lokali'nde misafir edildi. Belediye ekipleri ayrıca kadınlara Kadın Lokali ve Kadın Kooperatifi Satış Noktası hakkında bilgilendirme yaparak hem sağlık hem de sosyal destek olanaklarını anlattı.

tarama takvimi ve amaç:

Mobil Kanser Tarama Tırının ilçe merkezindeki hizmetinin 2 Ekim tarihine kadar Cumhuriyet Meydanı'nda devam edeceği bildirildi. Sındırgı Belediyesi'nin bu uygulaması, kadınların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmayı ve sosyal yaşama katılımlarını desteklemeyi hedefliyor.

SINDIRGI’DA KADINLARA KANSER TARAMASI İÇİN ULAŞIM DESTEĞİ

SINDIRGI’DA KADINLARA KANSER TARAMASI İÇİN ULAŞIM DESTEĞİ

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Aydın'da hayvan pazarlarına geçici kapatma kararı alındı
images

Başkentteki Malezya milli günü resepsiyonuna bakan Yaşar Güler ve kuvvet komutan...
images

Uzun süren ağrının nedeni 13 santimetrelik kitle çıktı: hasta taburcu edildi
images

Vali Aydoğdu’dan Altundarak’a yeni görevinde başarı dileği

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

afyonkarahisar osb'de otomobilin köpeğe çarpıp kaçtığı anlar kamerada

Malatya'da beş günlük huzur uygulaması: 39 aranan şahıs yakalandı

Kırıkkale'de kesinleşmiş cezası bulunan hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı

Okul bahçesinden Atatürk büstünü söken kişi tutuklandı

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Hataylı kadının biber temizleyerek biriktirdiği parayla ev hayali iki kez yarıda kaldı

İvriz kaya anıtı ziyaretçileri tarih ve suyla buluşturuyor

Erdoğan türkevi'nden ayrıldı: Türkiye Amerika. 100. Yılı Programı için yola çıktı