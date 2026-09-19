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Sındırgı'da vatandaş müdahalesiyle kontrol altına alınan seyir halindeki araç yangını

Sındırgı'da seyir halindeki araç Kocasinan Mahallesi yakınında alev aldı; vatandaşların ilk müdahalesiyle olay büyümeden itfaiye tarafından söndürüldü.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 21:09

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Sındırgı'da vatandaş müdahalesiyle kontrol altına alınan seyir halindeki araç yangını

Sındırgı'da seyir halindeki araçta yangın

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, Kocasinan Mahallesi yakınlarındaki Sındırgı-Balıkesir yolunda seyir halindeki bir araçta yangın çıktı. Durumu gören çevredeki vatandaşlar, yangına ilk müdahaleyi yaparak alevlerin yayılmasını önlemeye çalıştı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

İhbar üzerine bölgeye İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Ekipler olay yerine ulaştığında vatandaşların ilk müdahalede bulunduğunu belirledi ve hızla yangına müdahale ederek alevleri söndürdü, çevrede güvenlik önlemleri aldı.

Olay sonrası işlemler ve soruşturma

Yangının kontrol altına alınmasının ardından araç, gerekli işlemler için jandarma ekiplerine teslim edildi. Yetkililer yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı ve olayla ilgili prosedürler uygulandı.

SINDIRGI’DA SEYİR HALİNDEKİ ARAÇTA YANGIN ÇIKTI

SINDIRGI’DA SEYİR HALİNDEKİ ARAÇTA YANGIN ÇIKTI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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