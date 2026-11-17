Ankara resepsiyonunda sinema diplomasisi

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Ankara Film Festivali kapsamında düzenlenen İran Sineması Özel Resepsiyonu'nda konuştu. Yazgı, 37. Ankara Bilim Festivali vesilesiyle gerçekleşen programda İranlı konuk heyete hoş geldiniz diyerek, iki ülke sinemalarının birbirine yakınlaşmasının önemine dikkat çekti.

Yazgı, sinemayı "farklı dillerin, kültürleri ve coğrafyaları ortak bir anlatıda buluşturan, insanları ve toplumları birbirine yakınlaştıran en güçlü sanatlardan biri" olarak tanımladı ve Türk sinemasının uluslararası başarısına değindi. Türk yapımlarının Cannes, Berlin ve diğer saygın festivallerde elde ettiği başarılar ile televizyon kanallarının küresel izleyiciye ulaşmasının kültürel tanıtıma katkısını vurguladı.

Festivalin rolü ve ortak kültürel miras:

Yazgı, Ankara Film Festivali'nin 37 yıllık birikiminin sinema kültürüne kattığı değere işaret ederek festivalin yeni yetenekleri keşfetmede ve uluslararası kültürel etkileşimi güçlendirmede önemli bir platform olduğunu söyledi. Türkiye ve İran arasındaki edebiyat, müzik ve sanat gibi alanlara yayılan ortak kültürel birikime atıf yapan Yazgı, İran sinemasının özgün estetiği ve insan hikayelerine yaklaşımının dünya sinemasında müstesna bir yere sahip olduğunu belirtti.

Programda Yazgı, İran sinemasının çocukluğa odaklanan temasıyla bu ortak dilin ne kadar etkili biçimde hissedildiğine dikkat çekti ve sinemanın yerel hikayelerden evrensel değerlere nasıl ulaştığını örneklerle aktardı.

İranlı büyükelçiden kültürel diyalog vurgusu:

İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Hasan Habibullahzade de konuşmasında etkinliğin yalnızca film gösterimi olmadığını, aynı zamanda sanatın diliyle kültürel diyalog ve karşılıklı anlayış için bir fırsat sunduğunu ifade etti. Habibullahzade, İran sinemasının zengin edebiyat ve kültür birikiminden beslendiğini, insan ve toplumsal meseleleri yalın ve gerçekçi bir dille ele aldığını söyledi.

Habibullahzade, İran filmlerinde aile, ahlak, adalet, insan onuru ve toplumsal sorumluluk gibi temaların özel bir yer tuttuğunu belirtti. Konuşmaların ardından resepsiyon kapsamında "Ağacın Kollarında" filminin gösterimi gerçekleştirildi.

Etkinlik, iki ülkenin sinema alanındaki yakınlaşma imkanlarını, ortak yapım ve anlatı potansiyelini görünür kıldı; Yazgı'nın ifadesiyle "Türk ve İran sinemalarının birbirinden öğreneceği, birlikte üreteceği ve dünyaya anlatacağı çok sayıda hikaye" bulunduğu mesajı resepsiyonun merkezindeydi.

Bakan Yardımcısı Yazgı: "Türk ve İran sinemalarının birbirinden öğreneceği, çok sayıda hikaye olduğuna inanıyorum"