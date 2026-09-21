sinema salonları ülke çapında indirimli biletle dolacak

festivalin kapsamı:

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü desteğiyle düzenlenen Türkiye Sinema Festivali, ikinci yılında daha geniş bir erişim hedefliyor. Etkinlik 26-27 Eylül tarihlerinde, 75 il ve yaklaşık 1.500 salonda gerçekleştirilecek; programda 17 yerli ve yabancı film yer alıyor.

Organizasyonun amaçları arasında sinema kültürünü güçlendirmek ve salonların ekonomik canlılığını desteklemek öne çıkıyor. Geçen yıl festivale katılım 780 bini aşmış; bu yıl hem il sayısı hem de salon adediyle erişimin arttırılması hedefleniyor.

bakanın açıklamaları ve destekler:

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, etkinliği sosyal medya üzerinden duyurdu. Ersoy, festivalin ikinci yılında daha geniş bir kapsamla gerçekleşeceğini vurgulayarak şu ifadeleri paylaştı: "Bakanlığımızın destekleriyle, Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği (SİSAY) tarafından GNÇ ana sponsorluğunda düzenlenen Türkiye Sinema Festivali, ikinci yılında daha geniş bir kapsamla sinemaseverlerle buluşacak. Geçen yıl ilk kez düzenlenen ve 780 binden fazla seyirciyi beyaz perde etrafında buluşturan festivali, bu yıl 26-27 Eylül tarihlerinde 75 ilimizde, yaklaşık bin 500 salonda gerçekleştireceğiz; 17 yerli ve yabancı filmi izleyiciyle buluşturacağız. İki gün boyunca tüm filmlerin biletleri 90 lira olacak; biletler bugünden itibaren satışa sunulacak. Başta gençlerimiz ve ailelerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızı sinema salonlarımızı doldurmaya, ortak seyir heyecanını paylaşmaya ve bu kültür şölenine ortak olmaya davet ediyorum."

program ve bilet bilgileri:

Festival programı, aile filmlerinden animasyon ve macera türlerine, büyük bütçeli gişe yapımlarına kadar çeşitlilik sunuyor. Gösterimde yer alacağı belirtilen yapımlar arasında Avengers: Endgame, Örümcek-Adam: Yepyeni Bir Gün, Odyssey ve Oyuncak Hikayesi 5 gibi dikkat çeken filmler bulunuyor.

Bilet fiyatı, iki gün boyunca tüm gösterimler için 90 lira olarak açıklandı. Duyuruda Ersoy biletlerin "bugünden itibaren satışa sunulacağı" belirtilirken, program özetinde ise biletlerin 21 Eylül’den itibaren satışta olacağı ifade ediliyor. Katılımcılar bu tarihler ve satış kanalları üzerinden bilet temin edebilecek.

Festival, özellikle gençler ve aileler için sinema salonlarına erişimi kolaylaştırmayı; yerel salonların doluluk oranlarına olumlu katkı sağlamayı amaçlıyor. Organizatörlerin çağrısı, vatandaşları ortak bir seyir deneyimi için salonlara davet etmek yönünde.

TÜRKİYE SİNEMA FESTİVALİ, 26-27 EYLÜL TARİHLERİNDE 75 İLDE SİNEMASEVERLERİ BEYAZ PERDE ETRAFINDA BULUŞTURACAK. YAKLAŞIK BİN 500 SALONDA 17 YERLİ VE YABANCI FİLMİN GÖSTERİLECEĞİ FESTİVALDE İKİ GÜN BOYUNCA TÜM FİLMLERİN BİLETLERİ 90 LİRADAN SATIŞA SUNULACAK.