Sinema salonlarında ortak heyecan: GNÇ festivali iki günde 777 bin seyirci topladı

Sinema salonlarında ortak heyecan

GNÇ Türkiye Sinema Festivali, ikinci yılında 26-27 Eylül tarihlerinde 777 bin seyirciyi sinema salonlarında buluşturdu ve iki günlük programda rekor kırdı. Etkinlik, geniş izleyici katılımıyla dikkat çekti.

bakanın değerlendirmesi:

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bu ilginin birlikte film izleme kültürünün gücünü gösterdiğini belirtti ve Türk sinemasına yönelik desteklerin süreceğini söyledi.

etkinliğin kısa değerlendirmesi:

Festivalin ikinci yılda yakaladığı yüksek seyirci sayısı, ortak izleme alışkanlığının devam ettiğini ve salon etkinliklerine olan talebin sürdüğünü gösteriyor. Bu sonuç, organizatörler ve sektör için görünürlük ile paylaşım odaklı izleme deneyiminin önemini teyit ediyor.

GNÇ TÜRKİYE SİNEMA FESTİVALİ, İKİNCİ YILINDA 26-27 EYLÜL TARİHLERİNDE 777 BİN SEYİRCİYLE REKOR KIRDI.