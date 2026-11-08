Sinemada Türk dünyası birlik ve dayanışma mesajı

Festivalin kapanışı ve katılımcı profili:

Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen 6’ıncı Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali, Taksim'de gerçekleştirilen kapanış töreniyle sona erdi. Törene Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile birlikte Özbekistan Turizm Komitesi Başkanı Abdulaziz Akkulov ve heyeti katıldı. Festival, Türk dünyasının farklı coğrafyalarından sinemacıları, sanatçıları ve kültür insanlarını bir araya getirdi.

Bakan Ersoy, festivalin bu yıl Türkiye'den 384 temsilciye ve 150’yi aşkın uluslararası konuğa ev sahipliği yaptığını belirtti. Program kapsamında gösterilen 56 film, beş ayrı salonda ücretsiz olarak izleyiciyle buluştu ve organizasyonun genç kuşaklar arasında kültürel etkileşimi artırmayı hedeflediği vurgulandı.

Gösterimler ve genç kuşağa yönelik vurgular:

Festivalde sunulan film seçkisi, Türk dünyasının ortak hikayelerini ve yerel anlatılarını beyazperdeye taşıdı. Bakan Ersoy, bu eserlerin gençlerin birbirlerinin hayatlarını, kültürlerini ve ortak değerlerini tanımasında önemli köprü işlevi gördüğünü ifade etti. Ersoy, kültürel mirasın korunmasının ve yaşatılmasının gençlerin benimsemesi ve yeni eserlerle yeniden yorumlamasına bağlı olduğunu kaydetti.

Proje sunumları ve kurumsal işbirlikleri:

Bu yıl ilk kez düzenlenen Türkiye-Kırgızistan proje sunumu etkinliği, film sektöründe somut ortaklıkların geliştirilmesi amacını taşıdı. Ersoy, zirvede Türk dünyasının sinema kurumları, yapımcıları ve sektör temsilcilerinin ortak yapım imkanları ile işbirliği alanlarını değerlendirdiğini, iki ülkeden sunulan projeler arasından seçilecek 4 projenin destekleneceğini açıkladı. Bu desteklerin yeni filmlerin doğmasına ve kalıcı sektör ortaklıklarının kurulmasına katkı sağlayacağı belirtildi.

Festivalin açılış filmi olarak büyük yazar Cengiz Aytmatov'un hayatını konu alan yapımın Türkiye'deki ilk gösteriminin gerçekleştirildiği hatırlatıldı. Ersoy, Aytmatov'un eserlerinin insanlığın ortak değerlerine seslenişinin festivalin temasıyla örtüştüğünü dile getirdi.

Ersoy: Cumhurbaşkanı'nın desteği kültürel işbirliklerini güçlendiriyor:

Bakan Ersoy, konuşmasında Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk dünyasının birlik ve dayanışmasına verdiği önemin kültürel işbirliklerine güç kattığını belirtti. Ersoy, 'Bu doğrultuda sinemadan edebiyata, müzikten kültürel mirasın korunmasına kadar geniş bir alanda birlikte çalışmaya devam ediyoruz' sözleriyle devlet politikası düzeyinde kültürel ortaklıkların sürdürüleceğini vurguladı.

Ödüller ve öne çıkan yapımlar:

Kapanış töreninde kısa film, belgesel ve uzun metraj kurmaca kategorilerinde ödüller sahiplerini buldu. En İyi Film Ödülünü 'Kanto' filmiyle yönetmen Ensar Altay aldı; ödülünü Bakan Ersoy takdim etti. Uzun metraj kurmaca yarışmasında En İyi Yönetmen Ödülü 'Tağıyev: Mektep' filmiyle Zaur Gasımlı'ya verildi.

Diğer ödüller arasında En İyi Kadın Oyuncu Ödülü 'Ferzana Batıya Gidiyor' ile Amina Salmanova, En İyi Erkek Oyuncu Ödülü 'Farz' ile Matyokub Matçonov, En İyi Senaryo Ödülü ise 'Otuz Sekiz: Son Nokta' filmiyle Nurzhigit Khaidarov'a layık görüldü. Kurmaca Film Jüri Özel Ödülü 'Yusuf' filmine, TÜRKSOY Özel Ödülü 'Gürgenç Güzeli Törebeg' filmine verildi.

Belgesel yarışmasında birinciliği 'Isıyah: Yaz Gün Dönümü', ikinciliği 'Hayata Susamışlık', üçüncülüğü 'Sönmeyen Ateş' aldı; Belgesel Film Jüri Özel Ödülü 'Azıh Mağarası: Azerbaycan’ın Beşiği''ne layık görüldü. Kısa film yarışmasında ise 'Rehber' birinci, 'Büyükanne' ikinci ve 'Güneş Çocuk Yusuf' üçüncü oldu.

Türkiye-Özbekistan turizm işbirliği gündemi:

Kapanış öncesi gerçekleşen görüşmede Bakan Ersoy ile Abdulaziz Akkulov arasında iki ülke turizm ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik başlıklar ele alındı. Görüşmede karşılıklı turist hareketliliğinin artırılması, tur operatörleri arası işbirliklerinin güçlendirilmesi, ortak tanıtım faaliyetleri ve yeni tur paketleri öncelikli gündem maddeleri arasında yer aldı.

Ayrıca, Türkiye ile Özbekistan arasındaki turizm iş birliğini derinleştirmeyi hedefleyen 2026-2028 Dönemi Ortak Eylem Planı değerlendirildi ve ilgili plan imzalandı. Toplantıda Türkiye-Özbekistan Turizm Karma Komisyonu toplantılarının düzenli yapılması ve kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi gerektiği de vurgulandı.

Bakan Ersoy, Türk devletleri teşkilatı tarafından 2026 Türk Dünyası turizm başkenti ilan edilen Ankara kapsamında bakanlık koordinasyonunda şehirde ve yurtdışında 53 etkinlik gerçekleştirildiğini, 2027 yılında bu unvanın Özbekistan'ın başkenti Taşkent'e devredileceğini belirtti ve Taşkent'in bu rolü başarıyla taşıyacağına inançlarını dile getirdi.

6’INCI KORKUT ATA TÜRK DÜNYASI FİLM FESTİVALİ ÖDÜL TÖRENİNDE KONUŞAN KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY, "CUMHURBAŞKANIMIZ SAYIN RECEP TAYYİP ERDOĞAN, TÜRK DÜNYASININ BİRLİK VE DAYANIŞMASINA VERDİĞİ ÖNEM KÜLTÜREL İŞBİRLİKLERİMİZE DE GÜÇ KATMAKTADIR. BU DOĞRULTUDA SİNEMADAN EDEBİYATA, MÜZİKTEN KÜLTÜREL MİRASIN KORUNMASINA KADAR GENİŞ BİR ALANDA BİRLİKTE ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYORUZ" DEDİ.