Singapur açıklarında seyir şeridi karmaşası: yük gemisi ve Çinli balıkçı çarpıştı

kaza ve olayın gelişimi:

Singapur açıklarında deniz trafiğinin yoğun olduğu bir bölgede Panama bayraklı First Margaux adlı yük gemisi ile Çin'e ait balıkçı gemisi Lu Qing Yuan Yu 108 çarpıştı. Olay anı, balıkçı gemisindeki bir cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

İlk tespitlere göre First Margaux kendi seyir şeridinde ilerlerken, sancak tarafından Singapur bayraklı tanker Gas Iris bölgeye girdi. Yük gemisi diğer gemi ile mesafeyi korumaya çalışırken, Çinli balıkçı gemisinin seyir şeridine girdiği ve ardından çarpışmanın gerçekleştiği öne sürüldü.

resmi soruşturma ve veri incelemeleri:

Denizcilik makamları kazanın kesin nedenini belirlemek üzere soruşturma başlattı. Bölgedeki Otomatik Tanımlama Sistemi (AIS) verileri ile olay anına ilişkin görüntüler inceleniyor; bu veriler gemilerin rotası ve konumlanması hakkında ayrıntı sağlayacak.

hasar ve yaralanma durumu:

Kazanın ardından gemilerdeki hasarın boyutunun belirlenmesine yönelik incelemeler sürüyor. Yaralanan olup olmadığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı, yetkililer bulguları açıklayana kadar soruşturma devam edecek.

Singapur açıklarında meydana gelen deniz kazasında Panama bayraklı bir yük gemisi, Çin’e ait bir balıkçı gemisiyle çarpıştı.