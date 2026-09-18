Singapur ile stratejik ortaklığı derinleştirme hedefi: aile ve ticarette yeni adımlar

Singapur milli günü vurgusu:

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş Ankara'da düzenlenen Singapur Milli Günü programında yaptığı konuşmada iki ülke arasındaki dostane ilişkilerin ve güvenilir ortaklığın önemine dikkat çekti. Göktaş, Singapur için huzur ve refah dolu bir gelecek temennisinde bulunarak ilişkileri yeni adımlarla ilerletme iradesini yineledi.

Konuşmasında, Singapur un bağımsızlığını kazandığı günden bu yana gösterdiği kalkınma başarısını takdir ettiğini belirten Göktaş, diplomatik ve stratejik ilişkilerde sağlanan ilerlemenin hem siyasi hem uygulamalı iş birliklerine olumlu yansıdığını söyledi.

Diplomasi ve parlamentolar arası diyalog:

Göktaş iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 57 nci ve stratejik ortaklığın 12 nci yıl dönümlerine vurgu yaptı. Bu süreçte gerçekleştirilen karşılıklı üst düzey ziyaretler ve temasların, farklı alanlardaki iş birliklerini güçlendirdiğini belirtti. Parlamentolar arasındaki dostluk gruplarının etkili çalışmalarının yakın temasları pekiştirdiğini ifade etti ve bağlantısallık vizyonunun sunduğu fırsatlara işaret etti.

Bakan konuşmasında güçlü hava yolu bağlantılarının halklar arasındaki mesafeleri kısalttığını, bu düzeyin deniz yolu bağlantılarıyla desteklenmesi halinde ticaret ve ulaşım kapasitelerinin daha da artacağını vurguladı.

Ticaret, lojistik ve bölgesel iş birlikleri:

Göktaş, iki ülke arasındaki ticaret hacminin geçtiğimiz yıl 1 milyar ABD dolarını aştığını hatırlatarak ekonomik ilişkilerin giderek derinleştiğini söyledi. Bölgeyle ilişkilerde Türkiye nin imzaladığı kapsamlı ticaret anlaşmalarının ve ASEAN Diyalog Ortaklığı çerçevesindeki bağlantıların önemine değindi.

Port of Singapore Authority nin Mersin Uluslararası Limanındaki yatırımlarını örnek gösteren Bakan, bu ortaklığın ticaret yollarını güçlendireceğini ve lojistik bağları derinleştireceğini belirtti. Geçtiğimiz Temmuz ayında Manila da olumlu sonuçlanan Diyalog Ortaklığı başvurusuna Singapur un verdiği destek için teşekkür etti ve bu statünün bölgeyle ilişkilerde yeni bir ivme kazandıracağına inandıklarını söyledi.

Sosyal hizmetlerde ortak projeler:

Bakan Göktaş, ekonomik iş birliklerinin yanı sıra sosyal hizmetler alanındaki tecrübe paylaşımının da ilişkilerde ayrı bir değer oluşturduğunu vurguladı. Singapur un aileleri destekleyen uygulamalarda öncü ülkeler arasında olduğuna dikkat çeken Göktaş, ailelerin karşılaştığı ortak sınamalar karşısında tecrübelerin paylaşılmasının önemine işaret etti.

Geçtiğimiz yıl Toplumsal ve Aile Gelişim Bakanlığı ile imzalanan Mutabakat Zaptının ortak çalışmalar için sağlam bir zemin oluşturduğunu belirten Göktaş, önümüzdeki dönemde bu zemin üzerinden somut projelere dönmeyi hedeflediklerini ve Singapur ile ilişkileri yeni adımlarla güçlendirme kararlılığını bir kez daha vurguladığını ifade etti.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI MAHİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ'IN KONUŞMASI