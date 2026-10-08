Dolar 49,2085 +0,02%
Euro 55,2692 +0,33%
Bist 12.213,58 +0,75%
Altın Gram 6.578,48 +0,42%
EUR/USD 1,1207 +0,07%
Brent Petrol 104,19 +3,98%
--°

Sınır bölgesinde operasyon: Şanlıurfa'da göçmen kaçakçılığına yönelik müdahale

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı'nın operasyonunda göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 9 kişi yakalandı; soruşturma ve işlemler devam ediyor.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 20:32

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Sınır bölgesinde operasyon: Şanlıurfa'da göçmen kaçakçılığına yönelik müdahale

Operasyonun kapsamı:

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri göçmen kaçakçılarına yönelik planlı bir operasyon düzenledi. Operasyonda, göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen 9 kişi yakalandı.

Yetkililer, operasyonun önceden belirlenen adres ve noktalarda eş zamanlı olarak gerçekleştirildiğini ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü aktardı.

Soruşturma ve takip süreci:

Yakalanan şüphelilerle ilgili adli ve idari soruşturmanın başlatıldığı, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. Jandarma ekiplerinin, benzer vaka ve örgütlenmeleri önlemeye yönelik denetim ve operasyonlarını sürdüreceği belirtildi.

ŞANLIURFA’DA 9 GÖÇMEK KAÇAKÇILIĞI ORGANİZATÖRÜ YAKALANDI

ŞANLIURFA’DA 9 GÖÇMEK KAÇAKÇILIĞI ORGANİZATÖRÜ YAKALANDI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Maltepe'de çökmenin ardından Ahmet Muhammet İnan'ın cenazesi aileye teslim edild...
images

E-5'te hız iddiası zincirleme kazaya yol açtı: araçlar metrelerce takla attı
images

Esenyurt'ta kısa sürede büyüyen iş yeri yangını bir kişiyi yaraladı
images

Park halindeki tır Bafra'da çıkan yangında ağır hasar aldı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Maltepe'de çökmenin ardından Ahmet Muhammet İnan'ın cenazesi aileye teslim edildi

E-5'te hız iddiası zincirleme kazaya yol açtı: araçlar metrelerce takla attı

Astana'da ortak harita ve coğrafi isimler kataloğu hazırlanacak

Esenyurt'ta kısa sürede büyüyen iş yeri yangını bir kişiyi yaraladı

TREND HABERLER

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Gençler askerlerle aynı safta buluştu: 'Mehmetçik ile Bir Gün' deneyimi

Rektör Kuyrukluyıldız birlikte çalışmanın önemini personelle kahvaltıda vurguladı