Sınır bölgesinde operasyon: Şanlıurfa'da göçmen kaçakçılığına yönelik müdahale

Operasyonun kapsamı:

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri göçmen kaçakçılarına yönelik planlı bir operasyon düzenledi. Operasyonda, göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen 9 kişi yakalandı.

Yetkililer, operasyonun önceden belirlenen adres ve noktalarda eş zamanlı olarak gerçekleştirildiğini ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü aktardı.

Soruşturma ve takip süreci:

Yakalanan şüphelilerle ilgili adli ve idari soruşturmanın başlatıldığı, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. Jandarma ekiplerinin, benzer vaka ve örgütlenmeleri önlemeye yönelik denetim ve operasyonlarını sürdüreceği belirtildi.

ŞANLIURFA’DA 9 GÖÇMEK KAÇAKÇILIĞI ORGANİZATÖRÜ YAKALANDI