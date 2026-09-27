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Sınır güvenliği odaklı müdahale: Belucistan'da dört günde 73 militan etkisiz hale getirildi

ISPR, Belucistan'da Shaban, Nushki ve Mand'da dört günde 73 militanın öldüğünü; çok sayıda silah ve patlayıcının ele geçirildiğini açıkladı.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 19:18

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Sınır güvenliği odaklı müdahale: Belucistan'da dört günde 73 militan etkisiz hale getirildi

Belucistan'da dört günlük askeri operasyon

Pakistan ordusu, Belucistan eyaletinde son dört günde yürütülen operasyonlarda 73 militanın öldürüldüğünü duyurdu. Açıklama Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi (ISPR) tarafından yapıldı.

Operasyon bölgeleri ve sayılar:

ISPR açıklamasına göre Shaban bölgesindeki operasyonda 56 militan etkisiz hale getirildi; Nushki ve Mand'daki operasyonlarda ise toplam 17 militan öldürüldü. Açıklamada Shaban'ın Quetta'ya bağlı olduğu ve istihbarat servislerinin çok sayıda saklanma yerini tespit ettiği belirtildi.

Ele geçirilen malzemeler ve bölgesel etkiler:

Yetkililer, yoğun çatışmaların ardından çok sayıda silah, mühimmat ve patlayıcı ele geçirildiğini bildirdi. ISPR, saklanma yerlerinin temizlendiğini ve bu grupların yerel halk için tehdit oluşturduğunu vurguladı.

Çatışmaların özellikle ülkenin İran ve Afganistan sınırındaki bölgelerde yoğunlaştığı ifade ediliyor; bu durum Belucistan'daki güvenlik gündemini yeniden öne çıkardı. Bölgedeki artan askeri hareketlilik, güvenlik güçlerinin müdahalelerinin süreceğine işaret ediyor.

ISPR'nin açıklaması operasyon sonuçlarına odaklanırken, siviller veya güvenlik güçleriyle ilgili olası zayiatlara dair ayrıntı paylaşılmadı.

Pakistan ordusu, Belucistan eyaletinde son 4 günde düzenlenen operasyonlarda 73 militanın...

Pakistan ordusu, Belucistan eyaletinde son 4 günde düzenlenen operasyonlarda 73 militanın öldürüldüğünü açıklarken, çok sayıda silah, mühimmat ve patlayıcının ele geçirildiğini bildirdi.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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