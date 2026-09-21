Sınır hattında hava harekâtı: Pakistan Afganistan'daki 'terörist hedefleri' vurdu, 28 kişi öldü

Operasyonun resmi açıklaması:

Pakistan Enformasyon Bakanlığı, Khyber Pakhtunkhwa eyaletinde güvenlik güçlerini hedef alan saldırıların ardından Afganistan sınırındaki bazı noktalara hava operasyonu düzenlendiğini bildirdi. Açıklamada, hedeflerin 'terörist hedefler' olduğu belirtilerek operasyonların 'ölçülü' şekilde yürütüldüğü ifade edildi.

Bakanlık, üç hedefin hassasiyetle imha edildiğini ve bunlar arasında 'intihar bombacılarının eğitim merkezinin de bulunduğunu' açıkladı. Yapılan açıklamada, operasyonlarda 28 teröristin öldürüldüğü iddia edildi ve hedeflerin, Tehreek-i-Taliban (TTP-Pakistan Talibanı) ile bağlantılı gruplara ait kamplar ve saklanma noktaları olduğu vurgulandı.

Afgan yetkililerin bildirdiği zararlar:

Afgan yetkililer ise saldırılarda sivil yerleşimlerin de zarar gördüğünü bildirdi. Kunar eyaletine bağlı Nurgal bölgesinde bir evin tamamen yıkıldığı, aynı aileden 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 4 kişinin yaralandığı kaydedildi. Paktika eyaletinin Barmal bölgesinde ise bir dükkan ve kullanılmayan bir evin yıkıldığı bildirildi.

Sınır gerilimi ve önceki saldırılar:

Gerilim, iki ülkenin sınır hattında artan silahlı saldırılarla tırmanmış durumda. Khyber Pakhtunkhwa'ya bağlı Kohat bölgesinde cuma günü polis merkezi yerleşkesindeki cami yakınlarında düzenlenen bombalı saldırıda 31 kişi hayatını kaybetmiş, bunların 16'sının polis olduğu belirtilmişti. Eyaletin Hangu bölgesinde militanlarla çıkan çatışmada ise Pakistan Ordusu'ndan 5 asker öldü.

Her iki tarafın açıklamaları gerilimin kaynağı ve operasyonların kapsamı konusunda farklılıklar gösteriyor. Pakistan yetkilileri operasyonların güvenilir istihbarata dayandığını ve sorumlu grupları hedef aldığını belirtirken, Afgan yetkililer sivil kayıpların ve yerleşimlerdeki yıkımın altını çiziyor.

Pakistan, Afganistan sınır bölgesindeki "terörist mevzilerine" düzenlediğini açıkladığı hava saldırılarında 28 kişinin öldürüldüğünü duyurdu.