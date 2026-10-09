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Sınır hattında yeni dönüm: hızlı tren Çerkezköy'den Kapıkule'ye ulaştı

Erdoğan, Çerkezköy-Kapıkule hızlı tren hattının açılışında Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne'yi ağa dahil ederek hattı Kapıkule'ye uzattıklarını açıkladı.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 16:03

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EDİTÖR: Elif Demir

Sınır hattında yeni dönüm: hızlı tren Çerkezköy'den Kapıkule'ye ulaştı

proje kapsamı ve hedefler:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çerkezköy-Kapıkule Hızlı Tren Hattı açılış töreninde yaptığı konuşmada hattın bölge ulaşımında yeni bir dönemi başlattığını vurguladı. Erdoğan, "Tekirdağ’ı Kırklareli’ne ve Edirne’yi hızlı tren ağına dahil ederek hızlı tren ağımızı Çerkezköy’den Kapıkule’ye kadar ulaştırmış oluyoruz" dedi.

bölgesel bağlantı ve önemi:

Açılan hatla birlikte Çerkezköy ile Kapıkule arasındaki doğrudan hızlı tren bağlantısı sağlanmış oldu; bu, hattın geçtiği iller olan Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne için hem yolcu hem de bölgesel erişim açısından kritik bir gelişme olarak tanımlanıyor. Proje, sınır kapısına kadar ulaşan raylı ulaşımın güçlü bir örneği olarak öne çıkıyor.

Erdoğan'ın konuşması, hattın açılışının sadece ulaşım altyapısını genişletmekle kalmayıp, bölgesel entegrasyon ve hareketliliğe de ivme kazandıracağı mesajını taşıdı. Tören, projenin hayata geçirilmesine dair siyasi ve teknik kararlılığı simgeleyen bir adım olarak değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: &quot;Tekirdağ&#039;ı Kırklareli&#039;ne ve Edirne&#039;yi hızlı tren ağına dahil ederek hızlı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tekirdağ'ı Kırklareli'ne ve Edirne'yi hızlı tren ağına dahil ederek hızlı tren ağımızı Çerkezköy'den Kapıkule'ye kadar ulaştırmış oluyoruz"

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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