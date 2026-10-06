Sınır ihtilafı sona erdi: Arıkaya ve Oyuktaş köyleri sınırlarını netleştirdi

Batman’ın Kozluk ilçesine bağlı Arıkaya ve Oyuktaş köyleri arasında yıllardır devam eden arazi sınırı anlaşmazlığı, resmi bir inceleme ve değerlendirme sürecinin ardından çözüme kavuşturuldu. Uzun süredir kadastro haritalarındaki uyumsuzluklar nedeniyle zaman zaman gerilimlere yol açan mesele, İl İdare Kurulu kararıyla sahada ve harita üzerinde kesinleştirildi.

İnceleme süreci ve teknik tespitler:

Oyuktaş Köyü Muhtarlığı tarafından Kozluk Kaymakamlığına yapılan başvuru sonrasında Valilik İl İdare Kurulu, bölgeye harita mühendisleri ve kadastro uzmanlarından oluşan bir heyet gönderdi. Heyet, tapu kayıtları ve tarihi sınır belgeleri ile arazi yapısına ilişkin teknik ölçümleri birlikte değerlendirdi. Sahada yapılan ölçümler ve köy sakinleri ile yerel tanıkların beyanları rapora yansıtıldı.

Hazırlanan rapor İl İdare Kurulu tarafından incelendi; bu değerlendirme sonucunda iki köy arasındaki resmi sınırlar hem harita üzerinde hem de sahada netlik kazandı. Anlaşmazlığın odağındaki mera ve tarım arazilerinin kullanım sınırları da bu tespitler doğrultusunda belirlendi ve gerekli resmi tebligatlar yapılmaya başlandı.

Saha buluşması ve yerel tepkiler:

Kararın ardından her iki köyün muhtarları ile çok sayıda vatandaş sınır hattında toplandı. Köylüler hazırladıkları afişlerle anlaşmazlığın sona erdiğini duyurdu ve iki komşu köy arasında birlik, beraberlik ve komşuluk ilişkilerinin güçlendirilmesi yönünde mesajlar verildi. Toplantıda, gelecekte huzurun korunması ve ortak alanların paylaşımı üzerinde karşılıklı anlayış vurgulandı.

Yetkililerin teknik inceleme ve resmi karar sürecini tamamlamasıyla birlikte uzun yıllardır süren belirsizlik ortadan kalkarken, bölgedeki günlük tarımsal faaliyetlerin ve mera kullanımının daha düzenli yürütülmesi bekleniyor.

ARIKAYA VE OYUKTAŞ KÖYLERİ ARASINDAKİ YILLARDIR SÜREN SINIR ANLAŞMAZLIĞI ÇÖZÜLDÜ