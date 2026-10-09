Sınır kapılarında beş operasyonda büyük yakalama: yüzbinlerce hap, yüzlerce kilo uyuşturucu

Gümrüklerde eylül ayı operasyonları

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, Artvin ilindeki Sarp, Edirne'deki İpsala ve Kapıkule gümrük sahalarında eylül ayında gerçekleştirilen beş ayrı operasyonda önemli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı.

Sarp gümrükündeki iki operasyon:

Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince tır cinsi araçlarda yapılan detaylı aramalarda 284 bin 940 adet pregabalin ve 302 bin 820 adet fenobarbital ele geçirildi. Operasyonlarda şüpheli yüklerin tır konteynerleri ve araç bölümleri titizlikle incelendi.

İpsala'daki yakalamada:

İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin kontrollerinde, Yunanistan'dan Türkiye'ye giriş yapmak üzere İpsala gümrük sahasına gelen minibüs içinde 65 kilo 112 gram skunk esrar bulundu ve ele geçirildi.

Kapıkule'de iki ayrı baskın:

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri Kapıkule gümrük sahasında tır cinsi araçlarda yürütülen iki ayrı operasyonda 50 kilo 506 gram MDMB ile 222 kilo 340 gram esrar maddelerini ele geçirdi.

Operasyonlarda etkin risk analizi ve hedefleme çalışmaları yürütüldü; X-Ray operatörleri ve hassas burunlu narkotik dedektör köpeği AXEL de arama faaliyetlerine katıldı. Ticaret Bakanlığı, gümrük sahalarındaki uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini bildirdi.

ELE GEÇİRİLENLER