Sınır kapısında kaçış girişimi: Arif Kocabıyık tır dorsesinde yakalandı

Sınır kapısında aranan isim tır dorsesinde bulundu

Yurt dışı çıkış yasağı bulunan YouTuber Arif Kocabıyık, Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir tırın dorsesinin altında Bulgaristan'a geçmeye çalışırken yakalandı.

Olayın ayrıntıları:

Sınır kapısında görevli personel, bir tırın dorsesi çevresindeki hareketliliği fark ederek inceleme yaptı ve Kocabıyık'ı dorsenin altında bulunduğu sırada yakaladı. Olayla ilgili işlemler sürüyor.

Hukuki durum:

Arif Kocabıyık hakkında Antalya 35. Ceza Mahkemesi tarafından TCK 299/1 maddesi uyarınca yurt dışı çıkış yasağı konulmuştu. Mahkeme kararı bulunan şahsın yasağa rağmen sınırı geçme girişiminde bulunmasıyla ilgili tespitler yetkililerce kayıt altına alındı.

Olay, sınır güvenliğinin denetimi ve mahkeme kararlarının uygulanmasının somut bir örneği olarak kayda geçti.

YouTuber Arif Kocabıyık yurt dışına çıkmaya çalışırken yakalandı... O anlar kamerada