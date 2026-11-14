Dolar 50,3447 +0,12%
Euro 55,4947 -0,22%
Bist 11.842,82 +1,51%
Altın Gram 6.290,44 +0,03%
EUR/USD 1,1028 -0,29%
Brent Petrol 95,84 +0,02%
--°

Sınır kapısında operasyon: tırda 187 tabanca ele geçirildi

Edirne'de 14 Kasım 2026'da Kapıkule Sınır Kapısı'nda durdurulan tırda yapılan aramada 187 tabanca ve şarjörleri ele geçirildi; sürücü gözaltına alındı.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 17:02

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Sınır kapısında operasyon: tırda 187 tabanca ele geçirildi

Sınır kapısında silah sevkiyatı engellendi

Edirne'de yurt dışına çıkış yapmak üzere Kapıkule Mevkii'ne gelen bir tırda yapılan aramada, güvenlik güçleri tarafından 187 tabanca ve bu silahlara ait şarjörler ele geçirildi.

Operasyon ayrıntıları:

Olay, 14 Kasım 2026 tarihinde gerçekleşti. Arama çalışmalarını, Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile İstihbarat Şube müdürlükleri personeli birlikte yürüttü. Kapıkule Sınır Kapısı çevresinde durdurulan tırda yapılan kontroller sırasında silahlara ulaşıldı.

Soruşturma ve gözaltı:

Olayla bağlantılı olarak tır sürücüsü hakkında işlem başlatıldı ve şüpheli gözaltına alındı. Yetkililer, ele geçirilen materyallerin sayısını ve niteliğini doğrularken soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

Emniyet birimleri, bu tür olayların sınır güvenliği ve yasadışı silah ticareti açısından taşıdığı öneme dikkat çekerek, benzer kaçakçılığın önlenmesine yönelik denetimleri sürdüreceklerini açıkladı.

Kapıkule’de tırda 187 tabanca ele geçirildi

Kapıkule’de tırda 187 tabanca ele geçirildi

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bursa'da yağışta kayan otomobil kaldırımı aşarak ağaca çarptı
images

Çevre yolunda müdahale sırasında araca çarpıldı: 5 kişi yaralandı
images

Keçiören'de tehlikeli gösteri: drift yapan 4 kişi yakalandı
images

adana’da komşular arasında silahlı çatışma: 5 yaralı, 1’i ağır

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bursa'da yağışta kayan otomobil kaldırımı aşarak ağaca çarptı

Çevre yolunda müdahale sırasında araca çarpıldı: 5 kişi yaralandı

Keçiören'de tehlikeli gösteri: drift yapan 4 kişi yakalandı

adana’da komşular arasında silahlı çatışma: 5 yaralı, 1’i ağır

TREND HABERLER

Üniversite ve CW Enerji tarımda dikey güneş enerjisi uygulamasını hayata geçiriyor

U15'te Kayseri'den farklı zafer: namağlup liderlik play-off biletini getirdi

Antalya'da COP31'i taşıyan hat: Türk Telekom'un dijital ve yeşil dönüşüm hamlesi

Bursa firmaları Afrika pazarına ortak üretim ve teknolojiyle açılıyor

Tunus’un Osmanlı mirası Kütahya’da sanatla yeniden canlanıyor

Şuşa'da liderler bir araya geldi: resmi akşam yemeği ve ikili temaslar

Palau başkanı Whipps Jr karşılama töreninde Erdoğan'la özçekim yaptı

Emre Belözoğlu ile dönüş: Fenerbahçe Çorum'da 5-0'lık galibiyetle milli araya girdi