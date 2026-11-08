Sınır kapısında x-ray ile tespit: yolcu otobüsünde 1,83 kilo esrar ele geçirildi

Olayın ayrıntıları:

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Sınır Kapısında, 8 Kasım günü İran’dan Türkiye’ye giriş yapan bir yolcu otobüsü risk analizi sonucu X-Ray taramasına sevk edildi. Tarama sırasında bazı yolcu koltuklarında şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine araçta detaylı arama yapıldı.

gizli bölmelerde bulunan paketler:

Yapılan aramalarda, koltuk minderlerinin altındaki metal bölümlere özel aparatlarla erişilerek, siyah poşetlere sarılmış uyuşturucu maddeler bulundu. Ele geçirilen maddenin 1 kilo 830 gram esrar olduğu tespit edildi. Buluntu, güvenlik güçlerinin titiz kontrolleri sonucu X-Ray taramasıyla tespit edildiği bildirildi.

maddi değer ve soruşturma:

Ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon 647 bin lira olduğu açıklandı. Olayla ilgili adli işlemler başlatıldı ve soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

Gürbulak Gümrük Sahası yetkilileri, uyuşturucu madde kaçakçılığıyla mücadele kapsamında denetim ve kontrollerin kararlılıkla devam ettiğini vurguladı. Olay, sınır kapılarında risk analizi ve teknolojik tarama yöntemlerinin önemini bir kez daha gösterdi.

AĞRI’NIN DOĞUBAYAZIT İLÇESİNDEKİ GÜRBULAK SINIR KAPISI’NDA, İRAN’DAN TÜRKİYE’YE GİRİŞ YAPAN BİR OTOBÜSTE YAPILAN KONTROLLERDE, KOLTUKLARIN ALTINDAKİ METAL BÖLÜMLERE GİZLENMİŞ 1 KİLO 830 GRAM ESRAR ELE GEÇİRİLDİ.