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Sınır ötesi kapan harekâtıyle iade atağı: 9 ayda 714 kişi Türkiye'ye getirildi

Bakan Mustafa Çiftçi, Atina görüşmeleri sonrası ilk 9 ayda 714 kişinin iadesinin sağlandığını, üçlü mekanizma ve sınır ötesi iş birliğinin güçlendirileceğini bildirdi.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 11:37

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EDİTÖR: Elif Demir

Sınır ötesi kapan harekâtıyle iade atağı: 9 ayda 714 kişi Türkiye'ye getirildi

Atina görüşmeleri sonrası iade ve iş birliği vurgusu

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Yunanistan’ın başkenti Atina’da gerçekleşen temaslarının ardından yaptığı açıklamada, bu yılın ilk dokuz ayında yurt dışına kaçmış suçlulardan 714 kişinin Türkiye’ye iadesinin sağlandığını duyurdu. Çiftçi, ziyaret serisini daha önce Bulgaristan ve Gürcistan’a yaptığı temaslarla başlattıklarını, önümüzdeki dönemde Almanya ve İtalya ile görüşmelerin süreceğini belirtti.

Organize suçla mücadelede somut sonuçlar:

Bakan Çiftçi, Türkiye içinde organize suç örgütlerine yönelik yürütülen operasyonlara ilişkin rakamları paylaşarak, bu yılın ilk 9 ayında 625 organize suç örgütüne yönelik 1.741 operasyon gerçekleştirildiğini ve bu operasyonlar sonucunda çok sayıda yapının çökertildiğini ifade etti. Bu toplamdaki örgütlerden 22'sinin uluslararası bağlantıları bulunduğuna dikkat çekildi. Ayrıca bu yıl çıkarılan kırmızı bülten sayısına ilişkin olarak da, 969 kişiyle ilgili kırmızı bülten çıkarıldığı ve peşlerinin bırakılmayacağı belirtildi.

Çiftçi, yeni nesil organize suç yapılarının üye veya yöneticilerinin Türkiye'de suç işledikten sonra yurt dışına kaçabildiklerini, bu nedenle emniyet ve adli makamlarla koordinasyonun sürdürülmesinin kritik olduğunu vurguladı. Bakan, bu çerçevede yürütülen ziyaretleri "Sınır Ötesi Kapan Harekâtı" olarak tanımlayarak sınırları aşan takip ve adalet süreçlerine dikkat çekti.

Üçlü mekanizma ve düzensiz göç başlıkları:

Çiftçi, Türkiye, Yunanistan ve Bulgaristan arasında 2023'te kurulan üçlü mekanizmanın önemine işaret ederek, mekanizmanın dördüncü toplantısının Kasım ayında Türkiye'de yapılacağını açıkladı. Üçlü mekanizma kapsamında düzensiz göç ve geri itmeler konusunda "oldukça başarılı adımlar" atıldığını söyleyen Bakan, bu iş birliğinin güvenlik ve kolluk alanına da taşınması yönünde teklif sunduğunu belirtti.

Görüşmelerde düzensiz göç, terörle mücadele ve siber suçlarla mücadele gibi konuların ayrıntılı ele alındığını aktaran Çiftçi, son aylarda geri itme vakalarının hafif bir artış gösterse de 2023'ten bu yana genel eğilimin azalma yönünde olduğunu; önümüzdeki dönemde kara ve deniz yoluyla gerçekleşen düzensiz geçişlerin azalmasının, bölge ülkelerince yapılan geri itmelerin de sayıca düşmesine yol açacağını değerlendirdi.

Çiftçi, Yunan yetkililerinin de Türkiye’den kaçıp Yunanistan’a sığınan organize suç üyeleriyle ilgili sorunlar yaşadığını, dolayısıyla bu alanın ortak problem olduğuna vurgu yaparak iş birliğine sıcak bakıldığını aktardı. Bakan, iadelerin artırılması, suçluların adalete teslim edilmesi ve güvenlik diplomasisinin sürdürülmesinin bu ziyaretlerin temel hedefleri olduğunu tekrar etti.

Sonuç olarak Çiftçi, hem iade süreçlerine hem de sınır ötesi takibe dair kararlılık mesajı vererek, "yeni nesil suç örgütleri veya organize suç çetelerinin üyeleri Türkiye’de suç işledikten sonra dünyanın neresine kaçarsa kaçsın, İçişleri Bakanlığı olarak peşlerini bırakmamakta kararlıyız" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Atina&#039;da gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından yaptığı...

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Atina'da gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından yaptığı açıklamada, ilk 9 ayda suçlulardan 714 kişinin Türkiye'ye iadesinin sağlandığını kaydederek "Yeni nesil suç örgütleri veya organize suç çetelerinin üyeleri Türkiye'de suç işledikten sonra nereye kaçarlarsa kaçsınlar, dünyanın hangi ülkesine giderlerse gitsinler, İçişleri Bakanlığı olarak peşlerini bırakmamakta kararlıyız" dedi.

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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