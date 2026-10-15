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Sınırda sona eren kaçış: reyhanlı saldırısının firarisi Mihraç Ural yakalandı

MİT ve Suriye Genel İstihbarat Servisinin ortak operasyonuyla kırmızı kategoride aranan Mihraç Ural, 14 Ekim'de sınırı geçmeye çalışırken yakalandı.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 16:10

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Sınırda sona eren kaçış: reyhanlı saldırısının firarisi Mihraç Ural yakalandı

Olayın özeti:

Güvenlik kaynaklarına göre, kırmızı kategoride aranan Mihraç Ural, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile Suriye Genel İstihbarat Servisinin (GİS) koordineli takibi sonucu 14 Ekim gecesi Suriye sınırını geçmeye çalışırken yakalandı. Operasyon, iki istihbarat servisinin uzun süreli takip ve istihbarat paylaşımı sonucunda gerçekleştirildi.

Yakalanma süreci:

Kaynaklar, Ural’ın Esad rejiminin sonrası döneminde Suriye’de gizlenerek yaşadığını ve hareketlerinin iki istihbarat servisi arasında paylaşılan bilgilerle izlenildiğini aktardı. Ural’ın yer değiştirme eğiliminde olduğuna dair istihbaratın ulaşmasının ardından operasyon için harekete geçildi. Son aşamada sınırı geçme girişimi sırasında düzenlenen operasyonla Ural yakalandı.

Reyhanlı ve Banyas bağlantısı:

Güvenlik kaynakları, THKP-C’den ayrılanların oluşturduğu Acilciler yapılanmasının önde gelen yöneticilerinden biri olduğu belirtilen Ural’ın, 11 Mayıs 2013 tarihindeki Reyhanlı saldırılarında ve Suriye’nin Banyas ile Beyda bölgelerindeki katliamlarda sorumluluğu bulunduğunu ifade etti. Reyhanlı saldırılarında iki ayrı noktada bomba yüklü araçlar kullanılmış ve saldırılarda 53 kişi hayatını kaybetmişti.

Reyhanlı soruşturmasında önceki gelişmeler:

Soruşturma kapsamında yıllar içinde çok sayıda şüpheli yakalanarak Türkiye’ye getirildi. Saldırının organizatörlerinden olduğu belirtilen Yusuf Nazik, 12 Eylül 2018’de MİT tarafından Suriye’nin Lazkiye kentinde yakalanarak Türkiye’ye getirildi. Güvenlik kaynaklarına göre Nazik, mavi kategoride arandığı dönemde Suriye istihbaratıyla irtibat sağlamak ve hedef keşfi yapmak gibi görevler üstlendiğini, patlayıcıların Suriye’den Türkiye’ye getirilmesini organize ettiğini ve saldırıda kullanılmak üzere araç temin ettiğini itiraf etti; ayrıca Ural’a ilişkin bilgiler verdiği kaydedildi.

Diğer şüpheliler arasında yer alan Muhammed Dib Koralı, 14 Ocak 2025’te Suriye’de düzenlenen MİT operasyonuyla yakalanarak Türkiye’ye getirildi. Koralı’nın bombaların Lazkiye’den Hatay’a taşınmasında rol aldığı bildirildi. Aynı yıl yakalanan Temir Dükancı ise patlayıcıların deniz yoluyla geçirilmesine yardım etmek ve patlayıcıları taşıyacak araçları temin etmekle suçlandı; Dükancı’nın Lübnan’a kaçma planları ve Türkiye’ye yönelik yurt dışı eylem hazırlığı arayışları tespit edilerek Suriye-Lübnan sınırında yakalandığı belirtildi.

Ömer el-Hatip ise, güvenlik kaynaklarına göre saldırının planlama ve organizasyonunda rol almış ve Esad yönetimine bağlı istihbaratla koordinasyonu sağladığı iddiasıyla, 1 Ekim 2026’da deniz yoluyla Avrupa’ya kaçmaya çalışırken MİT tarafından yakalanarak Türkiye’ye getirildi. El-Hatip’in kırmızı bültenle arandığı ve saldırı noktasının belirlenmesinde görev aldığı vurgulandı.

Reyhanlı saldırısının üzerinden 13 yılı aşkın süre geçerken, soruşturmada Türkiye’ye getirilen bu isimlerin ardından Mihraç Uralın Suriye’de yakalanması, dosyada uzun süredir süren takip ve operasyonların bir sonucu olarak değerlendiriliyor. Güvenlik kaynakları, yakalanmanın ardından soruşturma ve yasal sürecin devam ettiğini bildirdi.

Reyhanlı saldırısının firari ismi Mihraç Ural sınırda yakalandı

Reyhanlı saldırısının firari ismi Mihraç Ural sınırda yakalandı

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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