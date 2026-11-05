Sınırda teyakkuz: Eskişehir'de yol kontrolleri sıklaştırıldı

Olayın gelişimi

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Ayazini ve Kıyır mahallelerinde üç farklı otomobilde toplam 7 kişinin pompalı tüfekle vurularak öldürüldüğü belirlendi. İlk incelemelerde, saldırganın olay yerinden kaçtığı ve olay sonrası kırmızı renkli hafif ticari bir aracı gasp ederek uzaklaştığı tespit edildi.

Eskişehir hattında güvenlik önlemleri:

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zanlının gasp edilen araçla Eskişehir yönüne yönelebileceği ihtimali üzerine harekete geçti. Eskişehir-Seyitgazi karayolu üzerinde birden fazla güvenlik noktası oluşturuldu; yol boyunca araç durdurucu kapanlar yerleştirildi, çelik yelekli ve uzun namlulu silahlara sahip ekipler konuşlandırıldı.

Arama ve koordinasyon çalışmaları:

Çevre illerdeki güvenlik güçleri alarma geçirilerek kaçış güzergahlarının tespitine yönelik koordineli arama çalışmaları başlatıldı. Polis ekipleri yol kontrollerini aralıksız sürdürürken, şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyonel tedbirler yoğunlaştırıldı ve bölgedeki denetimler devam ediyor.

AFYONKARAHİSAR’IN İHSANİYE İLÇESİNDE 7 KİŞİNİN POMPALI TÜFEKLE VURULARAK ÖLDÜRÜLMESİ OLAYININ ARDINDAN KAÇAN SİLAHLI ŞÜPHELİNİN KENTE GELME İHTİMALİNE KARŞI ESKİŞEHİR-SEYİTGAZİ KARAYOLUNDA GENİŞ ÇAPLI GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI.