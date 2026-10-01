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Sınırda tırmanış: Gazab Lil Hak operasyonu sonrası Pakistan ve Afganistan birbirini suçladı

Pakistan Enformasyon Bakanlığı, Kunar ile Helmand'daki saldırılarda 22 teröristin öldüğünü açıkladı; Afganistan 9 sivilin öldüğünü, 11 kişinin yaralandığını bildirdi.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 10:42

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Sınırda tırmanış: Gazab Lil Hak operasyonu sonrası Pakistan ve Afganistan birbirini suçladı

Saldırılar ve resmi açıklamalar

Pakistan Enformasyon Bakanlığı, gece saatlerinde Afganistan’ın Kunar ve Helmand vilayetlerine düzenlenen hava saldırılarında silahlı gruplara ait sığınakların hedef alındığını ve bu operasyonlarda 22 teröristin öldürüldüğünü açıkladı. Bakanlık açıklamasında operasyonların Gazab Lil Hak (Haklı Öfke) adı altında sürdürüldüğü, saldırılarda depolanan silah ve mühimmatın da imha edildiği belirtildi.

Pakistan'ın iddiaları:

Açıklamada, operasyonların Fitna al-Khawarij ve Fitna al-Hindustan olarak adlandırılan grupların saklandığı yerlere karşı iyi planlanan hassas hava saldırıları şeklinde yürütüldüğü ve Pakistan’ın teröristleri, terör ağlarını ve destekçilerini ortadan kaldırma kararlılığının devam ettiği vurgulandı. Pakistan, bölgesel barış ve istikrara önem verdiğini ancak vatandaşlarının güvenliğinin en öncelikli konu olduğunu ifade etti.

Afganistan'ın tepkisi ve sivil kayıplar:

Afganistan Hükümet Sözcüsü Zabihullah Mücahid, sosyal medya paylaşımında Pakistan’a ait uçakların Kunar’a bağlı Shultandaki Chugam ve Helmand’daki Garmser bölgesinde yer alan Safar mevkisinde sivillere ait evleri bombaladığını; bunun sonucunda kadın ve çocukların da aralarında olduğu 9 sivilin hayatını kaybettiğini ve 11 kişinin yaralandığını bildirdi. Mücahid saldırılarda üç evin yıkıldığını belirterek eylemi kınadı ve bunun kabul görmüş ilkelere aykırı olduğunu söyledi.

İki ülke arasında süregelen anlaşmazlık:

Pakistan, sınır ötesi saldırıları, kendi topraklarında faaliyet gösteren ve sınır ötesi saldırılar düzenleyen Tehreek-i-Taliban (TTP-Pakistan Talibanı) dahil silahlı grupların Afganistan’dan yönetildiği iddiasına dayandırıyor. Afganistan ise bu suçlamaları reddediyor ve Pakistan’ın saldırılarının sivilleri hedef aldığı görüşünü savunuyor. Pakistan’ın kullandığı "Fitna al-Khawarij" tanımlaması, ülkedeki terör örgütleriyle bağlantılı grupları nitelemek için kullanılıyor ve iki taraf arasındaki gerilimin devam ettiğinin bir göstergesi olarak yorumlanıyor.

Pakistan Enformasyon Bakanlığı, Afganistan&#039;ın Kunar ve Helmand vilayetlerine düzenlenen hava...

Pakistan Enformasyon Bakanlığı, Afganistan'ın Kunar ve Helmand vilayetlerine düzenlenen hava saldırılarında 22 teröristin öldürüldüğünü açıkladı. Afganistan Hükümet Sözcüsü Zabihullah Mücahid ise Pakistan'ın saldırılarında 9 sivilin hayatını kaybettiğini, 11'inin de yaralandığını aktardı.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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