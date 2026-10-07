Sınırdan gelen tırda gizli yük: Büyükçekmece'de 84,7 kilo skunk ele geçirildi

Operasyonun ayrıntıları:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 6 Ekim tarihinde Bulgaristan'dan Türkiye'ye giriş yaptığı belirlenen bir tırda uyuşturucu olduğu tespit edildi. Başsavcılığın arama talimatı doğrultusunda, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tıra operasyon düzenledi.

Büyükçekmece'de seyir halindeyken gerçekleştirilen baskında, araçta yapılan aramada 72 parça halinde toplam 84 kilo 700 gram skunk ele geçirildi. Operasyon anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Soruşturma ve gözaltı:

Operasyonda tır sürücüsü olduğu belirtilen şüpheli olay yerinde gözaltına alındı. Cumhuriyet başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada, ele geçirilen maddelerin bagajlanma ve sevk zinciriyle ilgili tespitlerin sürdüğü, adli ve idari işlemlerin devam ettiği bildirildi.

Operasyonun önemi ve etkileri:

Yakalanan miktarın 72 parça halinde ve toplam 84 kilo 700 gram olması, örgütlü kaçakçılıkta parçalara bölme yönteminin kullanıldığını gösteriyor. Sınır kaynaklı sevkiyatlara yönelik bu tür operasyonlar, kaçakçılık ve uyuşturucu akışının engellenmesinde kritik rol oynuyor ve benzer vakaların önlenmesi için koordinasyonun sürdürülebilirliğini vurguluyor.

Soruşturma kapsamında elde edilen delillerin incelenmesi ve olası bağlantıların tespiti için çalışmaların devam ettiği, adli sürecin ilerlemesiyle birlikte kamuoyuna ek bilgilendirme yapılacağı aktarıldı.

NEFES KESEN OPERASYON KAMERAYA YANSIDI