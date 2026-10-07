Dolar 49,1940 +0,04%
Euro 55,0748 -0,49%
Bist 12.116,94 -2,08%
Altın Gram 6.551,08 -1,08%
EUR/USD 1,1192 -0,63%
Brent Petrol 101,93 +1,34%
--°

Sınırdan gelen tırda gizli yük: Büyükçekmece'de 84,7 kilo skunk ele geçirildi

Bulgaristan'dan Türkiye'ye giriş yapan tırda düzenlenen operasyonda 72 parça halinde toplam 84 kilo 700 gram skunk ele geçirildi; şüpheli gözaltına alındı.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 11:13

GÜNCELLEME: 07 Ekim 2026 - 11:18

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Sınırdan gelen tırda gizli yük: Büyükçekmece'de 84,7 kilo skunk ele geçirildi

Operasyonun ayrıntıları:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 6 Ekim tarihinde Bulgaristan'dan Türkiye'ye giriş yaptığı belirlenen bir tırda uyuşturucu olduğu tespit edildi. Başsavcılığın arama talimatı doğrultusunda, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tıra operasyon düzenledi.

Büyükçekmece'de seyir halindeyken gerçekleştirilen baskında, araçta yapılan aramada 72 parça halinde toplam 84 kilo 700 gram skunk ele geçirildi. Operasyon anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Soruşturma ve gözaltı:

Operasyonda tır sürücüsü olduğu belirtilen şüpheli olay yerinde gözaltına alındı. Cumhuriyet başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada, ele geçirilen maddelerin bagajlanma ve sevk zinciriyle ilgili tespitlerin sürdüğü, adli ve idari işlemlerin devam ettiği bildirildi.

Operasyonun önemi ve etkileri:

Yakalanan miktarın 72 parça halinde ve toplam 84 kilo 700 gram olması, örgütlü kaçakçılıkta parçalara bölme yönteminin kullanıldığını gösteriyor. Sınır kaynaklı sevkiyatlara yönelik bu tür operasyonlar, kaçakçılık ve uyuşturucu akışının engellenmesinde kritik rol oynuyor ve benzer vakaların önlenmesi için koordinasyonun sürdürülebilirliğini vurguluyor.

Soruşturma kapsamında elde edilen delillerin incelenmesi ve olası bağlantıların tespiti için çalışmaların devam ettiği, adli sürecin ilerlemesiyle birlikte kamuoyuna ek bilgilendirme yapılacağı aktarıldı.

NEFES KESEN OPERASYON KAMERAYA YANSIDI

NEFES KESEN OPERASYON KAMERAYA YANSIDI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bakırköy'de çelik kasayı arazi aracıyla taşıyan grup yakalandı
images

Esenyurt'ta lisede kavga: polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi
images

Afyonkarahisar’da haftalık uygulamalarda milyonluk ceza ve çok sayıda yakalama
images

Adalet yerini buldu: gazeteci Hakan Tosun’u öldüren iki sanığa müebbet

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Giresun'da yenilenen şebeke borusu patladı, basınç suyu metrelerce fışkırttı

Amatör spor haftası Bolu'da yürüyüş ve gösterilerle açıldı

Başiskele'de bilimle keşif zamanı: 15 Temmuz Bilim Merkezi açılışa hazırlanıyor

lojistiğin yeni buluşma noktası: logistech kapılarını açtı

TREND HABERLER

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Gençler askerlerle aynı safta buluştu: 'Mehmetçik ile Bir Gün' deneyimi