sınırları aşan pedallar: minab için Van'da mola veren kervan

Minab Bisiklet Kervanı Van Kent Meydanı'nda mola verdi

Çocuklar için dayanışma ve umut mesajı taşımak amacıyla Diyarbakır'dan İran'ın Minab kentine doğru yola çıkan Minab Bisiklet Kervanı, yaklaşık 3 bin kilometrelik güzergâhın Türkiye etabında Van'a ulaştı. Kervan 2 Ekim'de Diyarbakır'dan hareket ederek tarihi İpek Yolu rotasını takip etti ve Van Kent Meydanı'nda program için kısa bir mola verdi.

Güzergah ve taşınan eşyalar:

Yolculuk boyunca bisikletliler, Türkiye'deki çocuklardan gelen mektupları, resimleri, oyuncakları ve okul çantalarını yanlarında taşıyor. Kervanın dikkati, sırt çantası biçiminde bisikletlere yerleştirilen bu hediyelerle çocuklar arasında sınırları aşan bir bağ kurmak ve barış, dayanışma ve kardeşlik mesajını iletmek üzerine yoğunlaşmış durumda. Van'daki programın ardından grup İran sınırını geçerek Minab'a doğru yoluna devam edecek.

Katılımcıların sesi ve gerekçeleri:

Minab Bisiklet Kervanı Sözcüsü Cengiz Yargıç, hareket noktalarının İpek Yolu olduğunu belirterek 2 Ekim'de yola çıktıklarını hatırlattı. Yargıç, Minab adının 'min' (temiz) ve 'ab' (su) anlamına geldiğini söyleyerek buradaki saldırılara ilişkin eleştirilerini dile getirdi: 'Amerika ve İsrail bu berrak suyu bu çocukların kanlarıyla suladı. Çünkü onlar çocuk öldürmekten, sivil yerleşimleri vurmaktan, hastaneleri bombalamaktan başka bir şey bilmiyorlar.'

Yargıç ayrıca, Minab'a yönelik saldırılara dikkat çekmek için bisikletleriyle yola çıktıklarını vurguladı: 'Minab'a yapılan bu saldırı özelinde biz de bisikletlerimizi çocukların okul çantalarından heybe yaparak, içlerine de Türkiye'den çocuklardan aldığımız mektup, resimleri ve hediye eşyalarını yine çocuklara götürüyoruz. Bisikletlerle gelmemiz de bu işte. Bizim petrole ihtiyacımız yok.'

Kervanın Türkiye etabı, İpek Yolu boyunca Van'a kadar sürdü ve önümüzdeki günlerde sınır ötesi geçişle birlikte Minab'a ulaşılması hedefleniyor. Yolculuk, çocuklar arasında kurulan insani bağın sınır tanımadığını göstermeyi amaçlıyor.

ÇOCUKLAR İÇİN DAYANIŞMA VE UMUT MESAJI TAŞIMAK AMACIYLA DİYARBAKIR'DAN İRAN'IN MİNAB KENTİNE DOĞRU YOLA ÇIKAN MİNAB BİSİKLET KERVANI, 3 BİN KİLOMETRELİK YOLCULUĞU KAPSAMINDA VAN'A ULAŞTI.