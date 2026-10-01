Sinop açıklarında kaybolan polis memuru için seferberlik sürüyor

Sinop’ta kayıp polis için arama çalışmaları

Sinop’un Yalı Köyü açıklarında 30 Eylül tarihinde teknenin alabora olması sonucu kaybolan Polis Memuru Numan Şen için yürütülen arama çalışmaları aralıksız şekilde sürüyor.

Operasyonun koordinasyonu ve katılımcılar:

Arama kurtarma çalışmaları, Sinop Valisi Mustafa Özarslan başkanlığında düzenlenen Arama Kurtarma Koordinasyon Toplantısı ile değerlendirildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinasyonunda yapılan operasyona emniyet, jandarma, AFAD ekipleri ve bölge balıkçıları destek veriyor.

Aramalara; 1 helikopter, 1 insanlı keşif uçağı, 8 bot ve 2 takviye bot, ayrıca 21 dalgıç, 75 Sahil Güvenlik personeli, 65 jandarma personeli, deniz polisi ve AFAD ekipleri ile 3 drone katılıyor.

Kullanılan yöntemler ve çalışma alanı:

Su altı aramalarında ROV ve yandan taramalı sonar sistemleri kullanılırken, ekipler yaklaşık 10 kilometrelik kıyı şeridinde arama-tarama çalışması yürütüyor. Vali Özarslan, Numan Şen’e ulaşılması için devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini ve çalışmaların kesintisiz sürdüğünü belirtti.

Yetkililer, koordinasyon ve geniş katılımlı arama düzeniyle olayın aydınlatılmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini, bölgedeki ekiplerin arama faaliyetlerini aralıksız sürdürdüğünü bildirdi.

SİNOP VALİSİ MUSTAFA ÖZARSLAN BAŞKANLIĞINDA DÜZENLENEN ARAMA KURTARMA KOORDİNASYON TOPLANTISI'NDA, BÖLGEDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR DEĞERLENDİRİLDİ.