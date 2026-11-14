Dolar 50,3447 +0,12%
Euro 55,4947 -0,22%
Bist 11.842,82 +1,51%
Altın Gram 6.290,44 +0,03%
EUR/USD 1,1028 -0,29%
Brent Petrol 95,84 +0,02%
--°

Sinop Ayancık'ta Çamcuvaz Mahallesi'nde ev yangını çevreye sıçramadan söndürüldü

Sinop'un Ayancık ilçesinde Çamcuvaz Mahallesi'nde çıkan ev yangını itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle çevreye sıçramadan söndürüldü.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 12:02

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Sinop Ayancık'ta Çamcuvaz Mahallesi'nde ev yangını çevreye sıçramadan söndürüldü

Sinop Ayancık'ta ev yangını söndürüldü:

Sinop'un Ayancık ilçesine bağlı Bakırlızaviye köyü Çamcuvaz Mahallesi'nde bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Ayancık Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi.

Müdahale ve kontrol:

Ayancık Orman İşletme Müdürlüğü personelinin de destek verdiği çalışmada, itfaiye ve orman ekipleri alevleri çevredeki diğer yapılara sirayet etmeden kontrol altına alarak söndürdü.

Durum ve inceleme:

Yangında herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmadı. Olayla ilgili olarak yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

SİNOP’UN AYANCIK İLÇESİNDE BİR EVDE ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE VE ORMAN EKİPLERİNİN HIZLI MÜDAHALESİYLE...

SİNOP’UN AYANCIK İLÇESİNDE BİR EVDE ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE VE ORMAN EKİPLERİNİN HIZLI MÜDAHALESİYLE ÇEVREDEKİ BİNALARA SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bursa'da yağışta kayan otomobil kaldırımı aşarak ağaca çarptı
images

Çevre yolunda müdahale sırasında araca çarpıldı: 5 kişi yaralandı
images

Keçiören'de tehlikeli gösteri: drift yapan 4 kişi yakalandı
images

adana’da komşular arasında silahlı çatışma: 5 yaralı, 1’i ağır

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bursa'da yağışta kayan otomobil kaldırımı aşarak ağaca çarptı

Çevre yolunda müdahale sırasında araca çarpıldı: 5 kişi yaralandı

Keçiören'de tehlikeli gösteri: drift yapan 4 kişi yakalandı

adana’da komşular arasında silahlı çatışma: 5 yaralı, 1’i ağır

TREND HABERLER

Üniversite ve CW Enerji tarımda dikey güneş enerjisi uygulamasını hayata geçiriyor

U15'te Kayseri'den farklı zafer: namağlup liderlik play-off biletini getirdi

Antalya'da COP31'i taşıyan hat: Türk Telekom'un dijital ve yeşil dönüşüm hamlesi

Bursa firmaları Afrika pazarına ortak üretim ve teknolojiyle açılıyor

Tunus’un Osmanlı mirası Kütahya’da sanatla yeniden canlanıyor

Şuşa'da liderler bir araya geldi: resmi akşam yemeği ve ikili temaslar

Palau başkanı Whipps Jr karşılama töreninde Erdoğan'la özçekim yaptı

Emre Belözoğlu ile dönüş: Fenerbahçe Çorum'da 5-0'lık galibiyetle milli araya girdi