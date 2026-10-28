Sinop devlet hastanesinde yaşlı hastaya müdahale iddiası: hemşire tutuklandı

olayın ayrıntıları

Sinop Atatürk Devlet Hastanesi Palyatif Bakım Ünitesi'nde tedavi gören 91 yaşındaki H.A.'ya yönelik şiddet iddiası, güvenlik kamerası görüntülerinin ortaya çıkmasıyla gündeme geldi. Görüntülerde, iddiaya göre hemşire E.B.'nin hastaya yemek yedirdiği, hastanın yemeği ağzından döktüğü ve ardından sert bir hareketle hastanın ağzını peçeteyle sildiği anlar yer aldı.

görüntülerde ne görülüyor:

Kayıtlarda, yemeğin dökülmesi sonrası hemşirenin müdahalesi dikkat çekiyor. Görüntüler, ailenin şikâyetini destekler nitelikte olduğu öne sürüldü ve olayın tespitinde güvenlik kamerası kayıtlarının belirleyici olduğu belirtildi.

soruşturma ve adli süreç:

Ailenin şikâyeti üzerine Sinop Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan hemşire E.B., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede hâkimlikçe tutuklandı.

Soruşturmanın devam ettiği, adli sürecin ve delillerin değerlendirilmesinin ardından olayla ilgili daha fazla ayrıntının mahkeme sürecinde netleşeceği bildirildi.

SİNOP ATATÜRK DEVLET HASTANESİ PALYATİF BAKIM ÜNİTESİ’NDE TEDAVİ GÖREN 91 YAŞINDAKİ H.A.’YA YÖNELİK ŞİDDET İDDİASIYLA İLGİLİ GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI. GÖRÜNTÜLERDE, HEMŞİRE E.B.’NİN HASTAYA YEMEK YEDİRDİĞİ, HASTANIN YEMEĞİ AĞZINDAN DÖKTÜĞÜ VE ARDINDAN HEMŞİRENİN SERT BİR HAREKETLE HASTANIN AĞZINI PEÇETEYLE SİLDİĞİ ANLAR YER ALDI.