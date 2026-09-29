Sinop havalimanında kadına yönelik şiddetle mücadelede farkındalık artırıldı

Eğitimin amacı ve katılımcılar:

Sinop Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) tarafından düzenlenen eğitimde, Sinop Havalimanı personeline kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve toplumsal farkındalığın artırılması hedeflendi. Programı ŞÖNİM psikoloğu Betül Çakıcı yürüttü ve çalışanlara konuya dair kapsamlı bilgilendirme yapıldı.

Eğitimin ana başlıkları:

Sunumda, kadına yönelik şiddetin farklı türleri ile bunların toplum içindeki yaygınlığı ele alındı. Katılımcılara şiddetin erken belirtilerini tanıma ve olası risk faktörlerini fark etme konusunda pratik yaklaşımlar aktarıldı. Eğitimde ayrıca şiddet mağdurlarına yönelik doğru iletişim yöntemleri ve ilk müdahalede dikkat edilmesi gerekenler detaylandırıldı.

Personelin hizmet sunduğu alanlarda güvenlik ve destek mekanizmalarına yönlendirme sorumluluğu vurgulandı; şiddetle karşılaşan veya risk altında olan kişilere nasıl yaklaşılması gerektiği örnek vakalar üzerinden gösterildi.

Koruyucu önlemler ve başvuru mekanizmaları:

Programın önemli bir bölümünde, 6284 sayılı Kanun kapsamında sunulan koruyucu ve önleyici tedbirler açıklandı. Katılımcılara, şiddet mağdurlarının başvurabileceği destek mekanizmaları ve izlenmesi gereken resmi yollar hakkında bilgi verildi. Eğitimde, kurum içi yönlendirme süreçlerinin etkinleştirilmesi ve mağdurların güvenliğini sağlama yöntemleri ön plana çıkarıldı.

Sinop Havalimanı personelinin hizmet verdiği ortamda erken farkındalığın artırılmasının, hem bireysel müdahalelerin etkinliğini yükselteceği hem de toplum genelinde şiddetle mücadele kültürünü güçlendireceği ifade edildi. Eğitim, katılımcıların sorularının yanıtlanmasıyla tamamlandı.

SİNOP’TA, KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN ÖNLENMESİ VE TOPLUMSAL FARKINDALIĞIN ARTIRILMASI AMACIYLA SİNOP HAVALİMANI PERSONELİNE BİLGİLENDİRME EĞİTİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.