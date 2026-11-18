olay yeri ve keşif:

Sinop'ta Karakum yolu üzerindeki Kadınlar Plajı'nda kıyıya vuran bir yunusun cansız bedeni tespit edildi. Yunus, kayalıkların yakınında, deniz ile kumsalın birleştiği noktada bulundu.

fotoğraflarda gözlemlenen ayrıntılar:

Sahilden çekilen fotoğraflarda, kayalıkların üzerinden kıyıya ulaşan dalgaların yunusun bulunduğu alana kadar geldiği, dalgaların bıraktığı köpüklerin ıslak kum üzerinde yayıldığı görülüyor. Yakın çekimlerde yunusun başı kumsala dönük, kuyruğu denize dönük şekilde yattığı, hemen yanında sahile birikmiş yosunlar ve taşlar olduğu dikkat çekiyor.

Yunusun kıyıda kayalıkların dibine yakın konumlanması, bedenin dalga etkisiyle bu noktaya sürüklendiğini gösteren görsel izler veriyor; bununla birlikte kesin neden fotoğraflarla belirlenemiyor.

Yunusun ölüm nedeni hakkında henüz bilgi edinilemedi.

KARAKUM YOLU ÜZERİNDEKİ KADINLAR PLAJI’NDA ÖLÜ BİR YUNUS KIYIYA VURDU.