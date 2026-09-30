Sinop Lala köyü sahilinde kurtarma çalışmaları sürüyor: tekne alabora, bir ölü bir kayıp

Sinop Lala köyü kıyısında tekne alabora oldu

Akşam saatlerinde Lala köyü sahilinde iki kişinin bulunduğu bir tekne motor arızası nedeniyle sürüklendi ve dalgaların etkisiyle kontrolden çıkarak alabora oldu. Olayın ardından bölgeye jandarma ve arama-kurtarma ekipleri sevk edildi.

Olayın gelişimi:

İddiaya göre teknenin motorunda meydana gelen arıza nedeniyle araç kıyıya doğru yönlendi. Bir süre sonra kontrolünü kaybeden tekne devrildi ve teknedekiler denize düştü. Olay anına ilişkin ihbarın ardından hızlı müdahale başlatıldı.

Arama-kurtarma çalışmaları:

Yapılan arama-kurtarma çalışmalarında bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp olan diğer kişinin bulunması için sahil ve deniz hattında çalışmalar sürdürüyor. Jandarma ekipleri olay yerinde arama faaliyetlerini koordine ediyor ve yetkililer gerektiğinde vatandaşlardan bilgi talep ediyor.

Yetkililer, kayıp kişinin bulunması için yürütülen aramalarda güvenliğin ön planda tutulduğunu ve bölgedeki çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

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